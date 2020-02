Lange muss der FC Liverpool um den Sieg zittern am Ende eines anstrengenden Abends aber steht der 18. Ligaerfolg in Folge - auch, weil Alisson Becker spät den Ausgleich verhindert.

Jürgen Klopp führt den FC Liverpool durch eine historische Premier-League-Saison: Der Vorsprung an der Tabellenspitze ist gewaltig, mehrere Serien führen derzeit geradewegs in die Geschichtsbücher. Gegen Abstiegskandidat West Ham United wackelt ein Rekord aber lange gewaltig.

Es beginnt standesgemäß, dann kippte das Spiel und schließlich endete der Premier-League-Abend für den FC Liverpool doch noch historisch: Der FC Liverpool schlägt West Ham United 3:2 (1:1): Nach der schnellen Führung durch Georginio Wijnaldum (9. Minute) gerieten die Reds gegen den Abstiegskandidaten West Ham United völlig überraschend in Rückstand. Es drohte die erste Liganiederlage nach zuvor 42 ungeschlagenen Spielen.

Doch die Superstars Mohamed Salah (68.) und Sadio Mané (81.) drehten das Match noch zu Gunsten des Champions-League-Siegers: Damit durfte Liverpools Trainer Jürgen Klopp den 21. Liga-Heimsieg in Folge bejubeln - die längste Serie in der Geschichte der 1992 gegründeten Premier League.

Vor dem Anbruch der neuen Zeitrechnung im englischen Profifußball gelang das Kunststück allerdings schon einer anderen Mannschaft: Unter dem legendären Bill Shankly gewann Liverpool zwischen Januar und Dezember 1972 ebenfalls 21 Mal hintereinander an der Anfield Road.

Titelparty steht auch offiziell bevor

Gegen West Ham dominierte das Liverpool der Neuzeit die Partie von Beginn an, nutzte den Ballbesitz aber zu selten. Zudem ließ der Favorit den Gästen in der ersten Hälfte zu viel Platz bei Kontern. Nach dem Kopfballtreffer von Wijnaldum schlug der Gast nach einer Ecke durch Diop schnell zurück.

Auch nach dem Seitenwechsel war Klopps Mannschaft überlegen. Fornals nutzte aber eine Unachtsamkeit in der Deckung des Favoriten und traf per Direktabnahme. Liverpool erhöhte den Druck und kam nach einem Fehler von Gäste-Keeper Lukasz Fabianski durch Salah zum Ausgleich. Mané sorgte schließlich in einem starken Endspurt mit seinem Treffer für die Entscheidung.

Zuletzt hat Liverpool am 20. Oktober beim Erzrivalen Manchester United (1:1) Liga-Punkte liegen gelassen. Die letzte Niederlage datiert vom 3. Januar 2019 (1:2 bei Manchester City). Mit 18 Siegen in Folge stellte Liverpool gleichzeitig den bisherigen Rekord in dieser Kategorie ein. Bisher alleiniger Inhaber des Bestmarke war "Verfolger" Manchester City, das zwischen August und Dezember 2017 ebenfalls 18 Spiele am Stück triumphierte.

Durch den Sieg Sieg baute Liverpool mit nunmehr 79 Punkten den Vorsprung auf das Team von Josep Guardiola wieder auf 22 Zähler aus. Der weit enteilte Tabellenführer holte unglaubliche 103 der letzten 105 möglichen Punkte. Gewinnt Liverpool alle kommenden Spiele, kann die Meisterfeier nach einem Heimsieg gegen Crystal Palace spätestens am 21. März steigen - gut drei Wochen früher als der bisherige Rekordchampion Manchester United: Dort durfte man 2001 "erst" am 12. April feiern.