Niemand traf öfter in der 2. Fußball-Bundesliga als Simon Terodde, für sechs Vereine erzielte er 183 Treffer im Unterhaus. Doch eine Etage weiter oben fasst der Torjäger nie nachhaltig Fuß. Nun verkündet Terodde eine Zukunftsentscheidung.

Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde wird den FC Schalke 04 nach dieser Saison verlassen. Der 35-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Fußball-Bundesligist aus dem Ruhrgebiet am Mittwoch mit. "In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigt. Daher möchte ich jetzt schon erklären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird", sagte Terodde laut einer Vereinsmitteilung.

Terodde war im Sommer 2021 zu den Gelsenkirchenern gewechselt. Zum Aufstieg im vergangenen Jahr trug der Mittelstürmer als bester Torschütze der Zweitliga-Spielzeit 30 Tore bei. Zuletzt war er unter Trainer Thomas Reis kein Stammspieler mehr. "Meine Zeit hier war wahnsinnig emotional, geprägt von unheimlich vielen intensiven Momenten, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden", sagte er. "Jetzt möchte ich mit meinen Teamkollegen mein letztes Kapitel auf Schalke schreiben - und mich letztlich mit dem geglückten Klassenerhalt verabschieden."

Flick lobte Teroddes "herausragende" Qualitäten

Teroddes gewaltige Quote in der 2. Liga - für Union Berlin, den VfL Bochum, den VfB Stuttgart, den 1. FC Köln, den Hamburger SV und Schalke 04 erzielte er in 283 Spielen 172 Treffer - rief im Frühjahr 2022 sogar den Bundestrainer auf den Plan: "Simon Terodde ist schon ein Stürmer, der sehr viele Tore macht - jetzt in der 2. Liga", sagte Hansi Flick während einer Medienrunde im Mai. "Wir werden jetzt sehen, wie es nächste Saison aussieht, ob er in der Ersten Liga Tore erzielen kann."

Am Ende gelte für Terodde, was schließlich für alle WM-Kandidaten gelte: "Wenn er auf einem Topniveau spielt - das ist die Bundesliga - und dort auch gut performt und seine Tore macht, sind alle Türen und Tore offen." Flick betonte, es sei "herausragend, wie Terodde in den letzten Jahren die Tore macht. Er hat eine gute Quote."

Im Sommer geht es weiter

Die Antwort auf jede, vom Stürmer selbst freilich nie, dafür von seinen Anhängern mindestens scherzhaft geäußerten Ambitionen auf ein Ticket für den WM-Kader, gab die Bundesligahinrunde: Drei Treffer waren doch zu wenig. Überhaupt lief es "oben" dann nach den Aufstiegen, die Terodde für seine Klubs herausgeschossen hatte, nicht mehr so gut: 84 Spiele, 13 Treffer stehen in der Bundesligastatistik des Torjägers.

Ob der Routinier in der kommenden Saison nochmal die Chance bekommt, den eigenen Rekord zu verbessern oder doch die eigene Bundesligabilanz aufzuhübschen? An ein Karriereende, so verkündete Terodde, denke er noch nicht.