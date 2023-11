Trainer Roger Schmidt und Benfica Lissabon haben nach einem desolaten Auftritt und 21 Minuten aus der Fußball-Hölle keine Chance mehr auf die K.-o.-Runde der Champions League. Der portugiesische Meister verliert auch sein viertes Gruppenspiel bei Real Sociedad San Sebastián.

Mit dem nächsten magischen Abend in der Champions League stößt Real Sociedad San Sebastian die Tür zum Achtelfinale weit auf. Der spanische Fußballklub setzte sich gegen das weiter punktlose und rätselhaft schlechte Benfica Lissabon um den deutschen Trainer Roger Schmidt mit 3:1 (3:0) durch. Während San Sebastian mit zehn Zählern aus vier Spielen die Gruppe D souverän anführt, sind für die Portugiesen nur noch Platz drei und die damit einhergehenden Play-offs zur K.o.-Phase der Europa League möglich.

Der Ex-Dortmunder Mikel Merino (6. Minute), Mikel Oyarzabal (11.) und Ander Barrenetxea (21.) sorgten schon vor der Pause für die Entscheidung. Benfica hatte bei dem desaströsen Auftritt sogar noch Glück, nicht höher in Rückstand zu geraten, weil Brais Méndez (29.) einen Foulelfmeter nur an den Pfosten schoss. Nach der Pause steigerte Schmidts Team sich dann immerhin ein bisschen. Rafa Silva (49.) gelang der schnelle Anschlusstreffer, zu mehr reichte es für den Viertelfinalisten der Vorsaison aber nicht. Rafas Treffer war der erste für Benfica in dieser Königsklassen-Saison.

Nach vier Partien hat Benfica weiter null Punkte auf dem Konto und keine Chance mehr auf einen der ersten beiden Plätze der Gruppe D. Vor dem richtungsweisenden Derby gegen Tabellenführer Sporting Lissabon am Sonntag steigt der Druck auf Schmidt damit weiter. Für La Real, zum dritten Mal in der Königsklasse vertreten, könnte schon am Abend das zweite Achtelfinale der Vereinsgeschichte wahr werden - sollte Inter Mailand bei RB Salzburg gewinnen. In ihrer Debüt-Saison 2003/04 waren die Basken in die Runde der letzten 16 eingezogen, dort aber an Olympique Lyon gescheitert.