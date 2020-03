Seine Anwälte hätten es gerne verhindert, jetzt passiert es doch: Ronaldinho, Weltmeister, Weltfußballer und brasilianisches Idol, verbringt seinen 40. Geburtstag im Gefängnis. In Angst und ohne eigene Toilette.

Mit der Leichtfüßigkeit, mit der er einst an Mann und Maus vorbei dribbelte, flüchtete Ronaldinho dieser Tage aus der Realität. So ging ein 11:2 seines Teams ohne Namen gegen die anderen mit fünf Toren und sechs Vorlagen allein auf die Kappe des weltweiten Fußball-Idols. Aber die Sternstunden des Brasilianers finden dieser Tage nicht mehr auf den großen Fußballbühnen der Welt statt, eingefangen für Millionen Fans und Bewunderer. Nein, das 11:2 glänzte nicht hinaus über die Mauern eines Gefängnisses in Paraguay, bruchstückhaft als Foto und Videosequenz auf Handy festgehalten. Ronaldinho sitzt im Knast.

Wenn der 2004 und 2005 zum besten Spieler der Welt gekürte Ball-Artist am Samstag seinen 40. Geburtstag feiert, gewährt er den Gedemütigten vielleicht Revanche. Mehr Partyspaß ist nicht drin. Denn der brasilianische Staatsbürger Ronaldo de Assis Moreira sitzt seit dem 6. März in der "Agrupacion Especialiada", einer Kaserne der Nationalpolizei in Asuncion, in Haft. Weil er zwei Tage zuvor an der Seite seines älteren Bruders Roberto Assis, seit dem frühen Tod des Vaters Anführer der Familie, mit falschem Reisepass und Personalausweis eingeflogen war. Die paraguayischen Dokumente wiesen ihn unberechtigt als eingebürgerten Untertan des kleinen Nachbarn aus.

Angst und keine Toilette

Die Gebrüder de Assis Moreira bei einem Hafttermin. (Foto: imago images/Agencia EFE)

So hocken der frühere Barcelona-Star, der mit den Katalanen 2006 in der Champions League höchste Weihen erlangte, sowie sein Ziehvater-Bruder, mit dem FC Sion 1997 immerhin Schweizer Meister, in einer fünf mal fünf Meter engen Zelle. Vor einem Herd, einer Minibar und einem Fernseher. Immerhin steht die Tür zum Hof offen - aber nur, weil eine Toilette im Raum fehlt.

"Ronaldinho findet seinen Spaß beim Fußball", erklärt der für die Haftanstalt verantwortliche Aufseher gegenüber UOL Esporte, berichtet aber auch von der Angst der Moreira-Brüder vor Denguefieber. "Wir haben wirklich viele Mücken hier", gibt Blas Vera zu. Zurück zum mysteriösen Fall: Schon 15 Personen wurden verhaftet, einzig die Hauptverdächtigte bleibt spurlos verschwunden. Dalia Lopez soll in den letzten fünf Jahren 400 Millionen US-Dollar umgesetzt haben, mit Scheinfirmen, als Geldwäsche, unter Steuerbetrug, gar in Verbindung zum Drogenhandel. Und so hält Ronaldinho weiter als Trophäe einer Großreinemach-Aktion im von Korruption geplagten Paraguay her.

Die Corona-Pandemie hat derweil auch Asuncion zur Geisterstadt gemacht. Und erschwert die Anträge von Ronaldinhos Anwälten. Denn die örtliche Justiz arbeitet auf Sparflamme. Ohnehin sprächen Fluchtgefahr und die Sorge der Justiz vor Behinderungen der Aufklärungsarbeit gegen eine Freilassung der Brüder. Das hatte erst jüngst die zuständige Staatsanwaltschaft verkündet.

Ronaldinho empfängt gerne Gäste

Deshalb bleibt weiter ungeklärt, warum das in den gefälschten Dokumenten benutzte Foto des Weltmeisters von 2002 auf Tausenden Bällen in Lopez' Wohnung gefunden wurde. Ronaldinho war von der Paraguayerin angeblich eingeladen worden, ihrem Sozialprojekt ein Gesicht zu verleihen. Was hellhörig macht: Als paraguayische Staatsbürger kämen er und sein Bruder besser an Geschäfte im Land heran.

Gekostet haben die Papiere 6000 US-Dollar pro Stück, laut ersten Zeugenaussagen geordert von Lopez. Ein Pappenstiel zu den 1,6 Millionen Dollar, die Ronaldinhos Anwälte als Kaution für eine Erleichterung in Hausarrest angeboten haben. Dem Richter angeblich zu wenig angesichts der Besitzverhältnisse des einzigen Fußballers, der Champions League, Copa Libertadores sowie WM gewann und nebenbei zum Weltfußballer gewählt wurde.

"Jeden Tag gibt es ein paar Jungs, die reinwollen. Ronaldinho empfängt sie gern", berichtete Gefängnisverwalter Vera weiter. Die Autogrammjäger kommen in Barcelona- oder Selecao-Trikots. Bei den Fans bleibt der Dribbelkünstler hoch geschätzt. Auch wenn er in Paraguay ins Bodenlose fallen könnte.