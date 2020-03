Fußballgeschichte geschrieben: Als erster Viertligist jemals steht der 1. FC Saarbrücken nach dem Sieg über Düsseldorf im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Fortuna vergibt spät einen Elfmeter und schafft doch noch den Ausgleich in der letzten Minute. Am Ende entscheidet ein dramatisches Elfmeterschießen.

Die Sensations-Kicker des 1. FC Saarbrücken haben dank Elfmeterkiller Daniel Batz Fußball-Geschichte geschrieben und sind als erster Viertligist ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest gewann mit 7:6 nach Elfmeterschießen und eliminierte im Viertelfinale damit völlig überraschend den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden, der starke Torwart Batz wurde zum viel umjubelten Helden.

Saarbrücken - Düsseldorf 8:7 n.E. (1:1, 1:1, 1:0) Saarbrücken: Batz - Barylla, Schorch, Uaferro (18. Froese), Müller - Zeitz, Perdedaj (109. Andrist) - Mendler (78. Jacob), Jänicke - Zellner, Jurcher (80. Golley). - Trainer: Kwasniok

Düsseldorf: Kastenmeier - Ayhan, Jörgensen, Suttner - Zimmer (78. Matthias Zimmermann), Bodzek (46. Karaman), Thommy (73. Skrzybski) - Stöger, Morales - Hennings, Ofori (105.+1 Ampomah). - Trainer: Rösler

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Tore: 1:0 Jänicke (31.), 1:1 Jörgensen (90.)

Besonderes Vorkommnis: Batz (Saarbrücken) hält Foulelfmeter von Hennings (83.)

Zuschauer: 6800 (ausverkauft) Elfmeterschießen:

Kastenmeier (Düsseldorf) hält gegen Zellner

0:1 Ayhan

1:1 Jacob

1:2 Hennings

2:2 Zeitz

Batz (Saarbrücken) hält gegen Karaman

Kastenmeier hält gegen Golley

2:3 Skrzybski

3:3 Schorch

Batz hält gegen Stöger

Andrist schießt über das Tor

Batz hält gegen Zimmermann

4:3 Froese

4:4 Suttner

5:4 Barylla

5:5 Ampomah

6:5 Jänicke

6:6 Morales

7:6 Müller

Batz hält gegen Jörgensen

Batz, der in der 83. Minute auch einen Foulelfmeter von Rouwen Hennings parierte, hatte auch mit zahlreichen Paraden großen Anteil am Erfolg der Saarbrücker, die zum vierten Mal in ihrer Historie (nach 1957, 1958 und 1985) den Sprung in die Vorschlussrunde geschafft haben. Durch die Qualifikation für das Halbfinale haben die Saarländer ihre sicheren Pokaleinnahmen auf 5,4 Millionen Euro gesteigert.

Vor dem FCS waren lediglich zwei andere Viertligisten bis ins Viertelfinale vorgedrungen: 2001 verlor der 1. FC Magdeburg 0:1 gegen Schalke 04, elf Jahre später musste sich Holstein Kiel mit 0:4 gegen Borussia Dortmund geschlagen geben. Die 6800 Zuschauer im ausverkauften Herrmann-Neuberger-Stadion in Völklingen, der Ausweich-Spielstätte der Saarbrücker aufgrund des Umbaus im heimischen Ludwigspark, sahen zu Beginn konzentrierte Gäste.

Viertligist agiert effektiver

Die abstiegsbedrohten Düsseldorfer, die zuletzt in der Liga durch ein 3:3 nach 3:0-Führung gegen Hertha BSC enttäuscht hatten, bestimmten das Geschehen. Rouwen Hennings vergab die erste Chance (9.), kurz darauf konnte auch Jean Zimmer Keeper Batz nicht überwinden (10.). Saarbrücken wurde in die Defensive gedrängt. Zudem mussten die Gastgeber, die zuvor den Bundesligisten 1. FC Köln sowie die beiden Zweitligisten Jahn Regensburg und Karlsruher SC ausgeschaltet hatten, in der 16. Minute den verletzungsbedingten Ausfall von Verteidiger Bone Uaferro verkraften.

Die Düsseldorfer, deren Trainer Uwe Rösler im Vergleich zum Hertha-Spiel vier Veränderungen vorgenommen hatte, machten allerdings zu wenig aus ihrer optischen Überlegenheit. In der 26. Minute hatte Alfredo Morales nach einer Ecke die Führung auf dem Kopf. Wesentlich effektiver war dagegen der Viertligist, der seine erste Möglichkeit zur Führung nutzte. Jänicke schloss einen Konter stark ab und schockte damit den Favoriten. Von Düsseldorf kam bis zur Pause nicht mehr viel, nur Kelvin Ofori sorgte noch einmal für Gefahr (43.).

Wildes Elfmeterschießen

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war es wiederum Ofori, der an Batz scheiterte (52.). Für den FCS begann nach rund einer Stunde eine Abwehrschlacht, der Fortuna lief langsam die Zeit davon. Der Druck der Düsseldorfer wurde immer größer, zahlreiche Ecken segelten in den Strafraum der Gastgeber, der Ausgleich lag in der Luft. Batz schien die Bälle magisch anzuziehen, bei den Gästen machte sich bereits Verzweiflung breit. Dann wurde Kenan Karaman im Strafraum gefoult, den fälligen Strafstoß parierte Batz unter Mithilfe des Pfostens.

Saarbrücken-Keeper Daniel Batz hielt in der regulären Spielzeit einen Elfmeter von Rouwen Hennings (Foto: imago images/Sportfoto Rudel)

Doch kurz vor Schluss durfte die Fortuna dann doch noch jubeln. Torhüter Florian Kastenmeier verlängerte einen Eckball per Kopf, Zanka stand goldrichtig und traf zum späten Ausgleich. In der Verlängerung war allerdings Saarbrücken die bessere Mannschaft, im hochspannenden Elfmeterschießen belohnte sich der Außenseiter.

Nach dem Düsseldorf-Keeper Kastenmeier gleich den ersten Saarbrücken-Elfer hielt, sah alles nach einem Sieg für die Fortuna aus. Sowohl der Bundesligist als auch der Viertligist scheiterten kurz darauf gleich noch mal. Kevin Stöger und Matthias Zimmermann hätten mit ihren Elfmetern für Düsseldorf schon alles klarmachen können, aber der unglaublich starke Batz war jedesmal zur Stelle. Am Schluss hielt die Nummer eins des FC Saarbrücken mit einer Parade gegen den Schuss von Mathias Jörgensen den Sieg fest - und schrieb damit gleichzeitig Fußballgeschichte.