Superstar Mohamed Salah gelingt beim Sieg des FC Liverpool gegen den FC Brentford ein Doppelpack und damit sein 200. Treffer im englischen Fußball. Für seinen Klub mit Trainer Jürgen Klopp bedeutet das einen kleinen Sprung in der Tabelle.

Der FC Liverpool hat durch den sechsten Heimsieg in Serie in dieser Saison den zweiten Platz der Premier-League-Tabelle erklommen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp setzte sich vor der Länderspielpause souverän mit 3:0 (1:0) gegen den zuletzt formstarken FC Brentford durch und zog damit an Tottenham Hotspur und wegen der besseren Tordifferenz auch am punktgleichen FC Arsenal vorbei.

"Was wirklich wichtig ist, ist, dass wir die gleiche Punktzahl wie andere Mannschaften haben, denn wir haben natürlich noch keinen perfekten Fußball gespielt, nicht einmal annähernd", sagte Klopp. "Wir haben uns durchgekämpft, wir hatten gute und weniger gute Momente. Wir haben heute gezeigt, dass alles in Ordnung ist, aber am Ende muss man mit all den anderen Mannschaften bis März oder April oder was auch immer mithalten. Wenn wir dann noch dabei sind, können wir anfangen zu reden, aber bis dahin kämpft man sich durch die schwierigste Liga der Welt." Der FC Liverpool hat eine komplizierte Saison hinter sich, in der der Champions-League-Sieger von 2019 erst auf den letzten Metern überhaupt die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb sichern konnte.

Der ägyptische Stürmerstar Mohamed Salah (39./62. Minute) traf im Stadion Anfield gleich doppelt für die Reds und erreichte damit die Marke von 200 Treffern im englischen Fußball. "Er ist einfach ein außergewöhnlicher Spieler" schwärmte Klopp. "Die Gelassenheit beim ersten Tor, das ist Wahnsinn. Wenn der Ball in diesem Bereich ist, gibt es keinen Zweifel daran, dass er am Ende auf der Torschützenliste steht. Ein ganz besonderer Spieler." Diogo Jota (74.) sorgte für die Entscheidung. Zuvor hatte Liverpool gleich mehrfach Pech gehabt. Gleich zwei Treffer von Darwin Nunez wurden wegen knapper Abseitsposition aberkannt.

Die Gäste aus London, die weiter auf ihren langfristig gesperrten Torjäger Ivan Toney verzichten mussten, spielten über weite Strecken gut mit und kamen auch zu guten Chancen, nutzen sie jedoch nicht. Nach zuvor drei Liga-Siegen hintereinander rutschte Brentford in der Premier-League-Tabelle auf den zehnten Platz ab.