Der Kader des FC Schalke 04 wird sich wohl noch einmal tüchtig verändern. Vor allem wird der Klub wohl noch einige teure Spieler los, mit denen in der 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr geplant wird. Für die klammen Kassen der Königsblauen wäre das eine sehr gute Nachricht.

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 macht beim avisierten Verkauf der teuren Profis Amine Harit, Ozan Kabak, Omar Mascarell und Matija Nastasic nach eigener Einschätzung Fortschritte. "Der Markt ist in Bewegung. Es werden noch schöne drei Wochen. Nicht nur die Gerüchte, sondern auch die Inhalte werden konkreter. Wir geben jeden Tag Vollgas, um uns bestmöglich aufzustellen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Laut Medienberichten aus der Türkei soll Galatasaray Istanbul Interesse an einer Verpflichtung des hoch veranlagten Offensivspielers Harit haben. Aus Italien kommen Meldungen über eine Einigung des AC Florenz mit Innenverteidiger Nastasic.

Auch Omar Mascarell steht offenbar vor einem Abgang. (Foto: dpa)

Auch die anderen Profis aus dem Quartett, das einst für tragende Rollen vorgesehen war, die Erwartungen aber nie konstant erfüllten konnte, waren in den vergangenen Wochen mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden. An Mittelfeldspieler Mascarell soll Lokomotive Moskau, am jungen und ebenfalls sehr talentierten Abwehrspieler Kabak RB Leipzig interessiert sein. Der Verkauf der vier Spieler soll beim Bundesliga-Absteiger zur Kostenreduzierung beitragen. Sie spielen in den Personalplanungen von Trainer Dimitrios Grammozis keine Rolle mehr. Wohl auch, weil Einsätze wegen hoher Prämien zu teuer wären. "Bei einigen Spielern steht der finanzielle Aspekt so im Vordergrund, dass ein Einsatz einfach nicht möglich ist", hatte der Coach zuletzt der "Bild" gesagt.

Bereits am Montag hatten die Schalker das schnelle Offensivtalent Rabbi Matondo mit einer Kaufoption an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge verliehen. Der walisische Nationalspieler, der bei den Schalkern noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 hat, kam im Januar 2019 von Manchester City zum damaligen Bundesligisten und war zwischenzeitlich auch an Stoke City verliehen. Für Schalke bestritt der 20-Jährige 30 Bundesligaspiele.

Als möglicher Abgang gilt auch Matthew Hoppe. Der junge Amerikaner machte in der katastrophalen Abstiegssaison auf sich aufmerksam, dürfte aktuell aber hinter Simon Terodde und Marius Bülter nur Ersatz sein. Immer wieder gibt es vage Gerüchte, dass Klubs aus der Premier League an dem Stürmer interessiert sein sollen. Hoppe, ebenfalls erst 20 und ebenfalls noch bis 2023 an den Verein gebunden, könnte eine gute Ablöse einbringen.