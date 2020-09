Historische Leistungen in Serie

Historische Leistungen in Serie Schiedsrichterin Steinhaus beendet Karriere

Am Abend wird Bibiana Steinhaus als erste Frau das Spiel um den Supercup zwischen Bayern München und Borussia Dortmund leiten, danach beendet die Pionierin ihre historische Schiedsrichter-Karriere - möglicherweise schon mit dem Abpfiff.

Natürlich, am Ende stünde eine weitere historische Marke: Wenn Bibiana Steinhaus am Abend das Spiel zwischen Triple-Gewinner Bayern München und Vize-Meister Borussia Dortmund anpfeift, wird die 41-Jährige die erste Frau sein, die die Begegnung um den deutschen Supercup leitet. Wenn sie es abpfeift, könnte damit nicht nur das große Spiel, sondern auch ihre große Karriere als Schiedsrichterin beendet sein. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wird die 41-Jährige die Pfeife an den Nagel hängen. Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gehe man sogar davon aus, dass Steinhaus schon nach dem Supercup nicht mehr weiterpfeifen werde: "Mehr als wahrscheinlich" sei es, schreibt die "Bild"-Zeitung.

Der Supercup, die Begegnung zwischen den beiden erfolgreichsten deutschen Klubs der letzten Dekaden, wäre eine passende Bühne für das Finale einer außergewöhnlichen Karriere. Als erste und bislang einzige Frau schaffte Steinhaus den Sprung in die Bundesliga der Männer. Seit 2017 leitete sie 23 Spiele in der höchsten Spielklasse - und wäre bei einem Abschied die einzige Person in der Geschichte, die während ihrer gesamten Bundesliga-Karriere nicht einen einzigen Platzverweis ausgesprochen hat.

Ihr Debüt hatte Steinhaus am 10. September 2017 bei der Partie zwischen Hertha BSC und Werder Bremen (1:1) gefeiert - begleitet von großem medialen Interesse. Zuvor hatte die hauptberufliche Polizistin zehn Jahre lang Spiele in der 2. Bundesliga geleitet. Im Frauenbereich pfiff Steinhaus bei jeweils drei Welt- und Europameisterschaften.

Der Rückzug erfolgt nun sechs Jahre vor Erreichen der für Bundesliga-Schiedsrichter gültigen Altersgrenze. Laut "Bild"-Zeitung hätten private Gründe zur Entscheidung der Schiedsrichterin geführt, die sich selbst noch nicht öffentlich geäußert hat - und sich stattdessen voll auf die Vorbereitung auf das 125. Duell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund konzentrieren wollte.

Steinhaus ist seit vier Jahren mit dem ehemaligen englischen Weltklasse-Schiedsrichter Howard Webb liiert, der aktuell in New York lebt. Mehr Zeit wolle sie mit Webb verbringen, mutmaßt die "Bild". Die Zeitung schreibt weiter, dass der DFB seine historische Schiedsrichterin unbedingt weiter einsetzen möchte, auch wenn sie nicht mehr selbst auf dem Platz stehen werde - beispielsweise als Videoschiedsrichterin im Kölner Keller.