Der 3:0-Erfolg in Leeds ist für Liverpool nur eine Randnotiz. Beim 18-jährigen Top-Talent Harvey Elliott muss noch auf dem Platz der Knöchel gerichtet werden. Die Spieler und Trainer Jürgen Klopp sind geschockt. Der Youngster meldet sich aus dem Krankenwagen.

Jürgen Klopp und Liverpool holen am vierten Spieltag der Premier League einen 3:0-Sieg in Leeds. Doch der Erfolg gerät zur Nebensache: Eine schwere Verletzung überschattet den Sieg der Reds. In der 59. Minute legte Leeds-Verteidiger Pascal Struijk Liverpool-Youngster Harvey Elliott mit einem harten Tackling. Der 18-jährige Mittelfeldspieler blieb im Rasen hängen und stürzte.

Noch während Stürmer Mo Salah nach Hilfe rief und das Spiel nicht einmal unterbrochen war, stürmten die Liverpool-Ärzte auf den Platz. Die Spieler beider Mannschaften streckten die Arme über den Kopf. Sie waren geschockt. Wenig später wurde der 18-Jährige unter dem Applaus der Zuschauer vom Platz getragen. Sein 22-jähriger Gegenspieler sah im Anschluss die Rote Karte.

"Ich glaube, wir haben es alle gesehen. Der Knöchel war nicht mehr an der richtigen Stelle", sagte Jürgen Klopp nach dem Spiel. "Die medizinische Abteilung hat den Knöchel wieder in die richtige Position gebracht. Es war in diesem Moment wichtig, dass es schnell geht. Aber abgesehen davon kann man wirklich nichts Gutes über die Situation sagen. Das ist natürlich eine schlimme Verletzung, wir müssen jetzt auf die weiteren Untersuchungen warten und das machen wir auch."

Elliott wurde ins Krankenhaus transportiert und meldete sich noch aus dem Krankenwagen in seiner Instagram-Story. "Danke für all die Nachrichten. Der Weg zur Besserung beginnt. You'll never walk alone", schrieb der Mittelfeldspieler, der bislang in jedem Saisonspiel zum Einsatz kam. "Das ist eines der wenigen Instagram-Posts, die ich liebe. Denn wenn er das schon postet, dann zeigt das, dass er nicht mehr so viele Schmerzen hat. Das ist eine tolle Nachricht", sagte Klopp.

Elliott war 2019 für in etwa 1,7 Millionen Euro von Fulham zu Liverpool gewechselt. Beim Londoner Klub war er kurz vorher zum jüngsten eingesetzten Spieler der Premier-League-Geschichte avanciert. Die letzte Saison hatte das Talent beim englischen Zweitligisten Blackburn Rovers verbracht und wollte jetzt angreifen. "Es liegt an mir, hart zu arbeiten. Ich glaube an mich, dass ich es schaffen kann. Ich möchte einfach nur im Team sein, alle unterstützen und bei Bedarf da sein", hatte er bei seiner Vertragsverlängerung in diesem Sommer gesagt.

Mit dem 3:0-Erfolg schloss Klopps Mannschaft in der Tabelle zu Thomas Tuchels Chelsea auf. Beide Teams liegen tor- und punktgleich hinter Spitzenreiter Manchester United, der die bessere Tordifferenz hat. Die Tore für Liverpool erzielten Mohamed Salah, Fabinho und Sadio Mané.