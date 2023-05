Der langjährige Bundesliga-Manager Jörg Schmadtke soll Trainer Jürgen Klopp beim Umbau des Kaders beim FC Liverpool helfen. Der 59-Jährige war zuletzt viereinhalb Jahre lang als Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg tätig. Ende Januar hatte er sich eigentlich in den Ruhestand verabschiedet.

Fußball-"Rentner" Jörg Schmadtke gibt ein überraschendes Comeback und soll Jürgen Klopps FC Liverpool wieder zu einem europäischen Spitzenteam machen. Der langjährige Bundesliga-Manager kehrt aus dem Ruhestand zurück und wird bei den Reds übereinstimmenden Medienberichten zufolge ab dem 1. Juni Transferchef. Sein Vertrag ist laut der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" bereits unterschrieben. Demnach soll der 59-Jährige am Freitag offiziell an der Anfield Road vorgestellt werden.

Erst Ende Januar hatte er seinen Posten als Geschäftsführer des VfL Wolfsburg nach fast fünf Jahren aufgegeben und sich ins Privatleben zurückzogen. Damals sagte Schmadtke der "Süddeutschen Zeitung", seine Frau Andrea werde "ab jetzt die Planungen übernehmen, und das hat sie sich verdient". Das Ehepaar wolle "jetzt ein bisschen was von der Welt sehen" - nächster Halt: Liverpool.

"Gute Persönlichkeit mit gutem Humor"

Klopps Klub steht nach einer titellosen Saison und dem wahrscheinlichen Verpassen der Champions League vor einem Umbruch. "Ich habe davon gehört, aber ich kann nicht darüber sprechen", sagte der Teammanager zuletzt über die Gerüchte um Schmadtke - und lobte ihn dennoch über den grünen Klee. "Guter, cleverer Typ. Sehr gut darin in dem, was er in Deutschland gemacht hat, sehr erfolgreich. Gute Persönlichkeit mit gutem Humor."

Sollte Schmadtke wirklich auf der Insel anheuern, würde dies jedoch "nicht passieren, weil wir beide Deutsche sind oder uns kennen", betonte Klopp. Aber: "Wir kennen uns schon lange - ich ihn länger als er mich, weil er ein viel besserer Spieler war", ergänzte er schmunzelnd und erinnerte daran, dass er seine Trainerkarriere in Mainz im selben Jahr begonnen hatte wie Schmadtke seine Laufbahn als Sportdirektor, 2001 bei Alemannia Aachen.

Berater "mit sämtlichen Befugnissen"

In Liverpool soll er Berater "mit sämtlichen Befugnissen" werden und auf Sportchef Julian Ward folgen, der nach über einem Jahrzehnt in verschiedenen Funktionen zu Ajax Amsterdam wechselt. Schmadtke war als Manager bereits in Aachen, bei Hannover 96 und beim 1. FC Köln tätig, ehe er als Geschäftsführer in Wolfsburg arbeitete. Ungewöhnlich: Die Zusammenarbeit soll zunächst auf drei Monate während des Sommer-Transferfensters bis Ende August beschränkt sein. Über ein weiterführendes Schmadtke-Engagement beim LFC soll erst im Anschluss entschieden werden.

Laut "Liverpool Echo" wird Schmadtke "gegen Ende der Woche" beim 19-maligen englischen Meister erwartet, der seit dem letzten Titelgewinn 2020 national wie international den Anschluss an die absolute Spitze zunehmend verloren hat. In der vergangenen Saison gewann Klopps Mannschaft noch FA Cup und Ligapokal, in dieser war in den nationalen Cup-Wettbewerben ebenso im Achtelfinale Endstation wie in der Champions League gegen Real Madrid.