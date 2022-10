Darf Mick Schumacher auch in der kommenden Saison nach Punkten in der Formel 1 jagen? Bisher ist das alles andere als klar. Laut einem Bericht steigen die Chancen des Sohnes von Michael Schumacher: Haas soll in Verhandlungen mit dem Piloten getreten sein.

Mick Schumacher besitzt in der Formel 1 noch keinen Vertrag für die kommende Saison. Nun kommt offenbar Bewegung in die Personalie. Wie "Sky" berichtet, fanden am vergangenen Wochenende in Singapur "erste Gespräche" mit den Haas-Verantwortlichen bezüglich einer möglichen Ausweitung der Zusammenarbeit statt. Konkrete Details zum Inhalt der Unterhaltungen oder einem konkreten Ergebnis nennt der TV-Sender nicht. Haas hatte die sportliche Zukunft Schumachers in den vergangenen Wochen und Monaten stets offengelassen.

"Mick steht immer noch auf der Liste, weil sonst hätten wir ja schon eine Entscheidung getroffen. Wir müssen nur einfach schauen, was die beste Entscheidung für das Team für die Zukunft ist", äußerte sich Teamchef Günther Steiner in Singapur gegenüber "Sky UK" zum aktuellen Stand. Dieser Tage erklärte aber auch der britische Traditionsrennstall Williams, dass er ein Interesse an einer Verpflichtung Schumachers hegt. Das bestätigte Williams-Boss Jost Capito im Interview mit ntv.

Nach einem schwachen Start konnte sich Schumacher im Saisonverlauf steigern und seine ersten zwölf Punkte in der Formel 1 einfahren. Entscheidende Argumente für eine vorzeitige Vertragsverlängerung konnte der 23-Jährige dem US-Rennstall damit aber bislang offensichtlich nicht liefern. Anders als Schumacher hat Teamkollege Kevin Magnussen sein Cockpit im Haas für 2023 bereits sicher.

Hülkenberg ebenfalls Haas-Kandidat

Währenddessen muss sich der Deutsche, der sich auch im Blickfeld von Williams befindet, weiter gedulden. Nach Informationen von ntv steht Nico Hülkenberg ebenfalls auf der Liste von Steiner und Teambesitzer Gene Haas. Noch will sich das Team aber nicht auf den zweiten Fahrer festlegen. "Ich weiß noch nicht, wann wir die Entscheidung treffen. Wir haben da keine Deadline. Wir machen die Entscheidung, wenn wir bereit sind", sagte Steiner.

Wie Formel-1-Experte Felix Görner in seiner Kolumne erklärte, wird sich die Zukunft von Mick Schumacher in der Formel 1 womöglich erst im Dezember entscheiden. Bis dahin kann sich der deutsche Hoffnungsträger weiter auf der Strecke empfehlen. Am Wochenende gastiert die Formel 1 im japanischen Suzuka.