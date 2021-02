Auch die letzten leisen Titelhoffnungen muss der FC Liverpool in der Premier League nun begraben: Das Team von Jürgen Klopp führt im Topspiel nach einer Hackentrick-Traumkombination. Dann aber dreht Leicester die Partie in sieben ganz wilden Minuten - und die Reds patzen und brechen ein.

Der englische Fußball-Meister FC Liverpool steckt vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bundesligist RB Leipzig weiter in einer Formkrise. Drei Tage vor dem Königsklassen-Duell mit den Sachsen in Budapest (Dienstag/21.00 Uhr im Liveticker auf ntv.de) musste die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp im Verfolger-Vergleich bei Leicester City mit 1:3 (0:0) die dritte Niederlage in Folge hinnehmen - erneut mit drei Gegentoren.

Beim Debüt des früheren Schalkers Ozan Kabak für die Reds gingen die Gäste trotz eines bis dahin dominanten Spiels und einer späten Führung in der Schlussphase regelrecht unter und müssen nun die Titelhoffnungen komplett begraben und sogar um ihren Champions-League-Platz zittern. "Wir spielen bis ungefähr zur 75. Minute hervorragend, führen und verlieren doch noch 1:3. Das zeigt, in welch schwierigen Situation wir sind", sagte Klopp nach der Partie. Liverpool hatte zudem mal wieder Verletzungspech zu beklagen. James Milner musste schon früh in der Partie ausgewechselt werden. Für ihn kam der Ex-Bayern-Profi Thiago.

Einbruch nach Zaubertor

Stürmerstar Mohamed Salah brachte Klopps Team 23 Minuten vor dem Abpfiff mit seinem 17. Saisontreffer zwischenzeitlich in Führung. Vorausgegangen war eine Traumkombination mit dem Brasilianer Roberto Firmino, der unter größter Bedrängnis im Strafraum per spektakulären Hackentrick auf den Ägypter zurücklegte. Salah ließ sich nicht lange bitte und zirkelte den Ball mit links traumhaft schön ins Eck.

Doch nach der Anerkennung des Ausgleichs durch James Maddison (79.) durch den Videoschiedsrichter (zunächst hatte es Elfmeter statt Freistoß geben sollen, anschließend wurde beim Freistoß eine vermeintliche Abseitsstellung erkannt) drehten die Hausherren auf wie wild - und die Reds kollabierten komplett. Die Begegnung war binnen sechs Minuten durch weitere Tore von Jamie Vardy (81.) und Harvey Barnes (85.) entschieden. Bei Vardys Treffer patzten Keeper Alisson (leistete sich schon in der Vorwoche gegen Manchester City zwei schwere Fehler) und Neuzugang Kabak ganz bitter, indem sie sich selbst behinderten und dem Leicester-Stürmer freie Bahn ließen.

Leicester kletterte durch den Heimsieg zumindest vorübergehend an Rekordmeister Manchester United vorbei auf Rang zwei und hat nun sechs Punkte Vorsprung auf den viertplatzierten Titelverteidiger aus Liverpool. Klopps Klub könnte im Verlauf des Spieltages noch hinter seine Verfolger FC Chelsea und West Ham United zurückfallen.