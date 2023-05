Was für ein Finale: Der FC Bayern reißt Borussia Dortmund am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga die Meisterschaft aus den Händen. Nichts läuft für den BVB - im Gegenteil. Die Meisterentscheidung im Spielfilm und als Animation.

Vor dem Anpfiff: In Dortmund stimmen sich Zehntausende auf eine schwarz-gelbe Meisterfeier ein. Die Ausgangslage spricht klar für Dortmund - mit zwei Punkten mehr als die Bayern geht der BVB in das Spiel gegen den FSV Mainz 05, für den es praktisch um nichts mehr geht. Die Bayern treten gleichzeitig beim 1. FC Köln an, die Hoffnung auf einen Patzer der heimstarken Dortmunder ist gering.

8. Minute - Köln: Der französische Vize-Weltmeister Kingsley Coman schlenzt den Ball traumhaft zur Bayern-Führung ins Tor, Trainer Thomas Tuchel jubelt energisch. In der Blitztabelle ziehen die Bayern an Dortmund vorbei.

15. Minute - Dortmund: Es kommt noch schlimmer für den BVB. Andreas Hanche-Olsen bringt Mainz nach einer Ecke in Führung. In den Gesichtern der Dortmunder Fans zeichnet sich eine Mischung aus Schock und Ungläubigkeit ab.

19. Minute - Dortmund/Köln: Jetzt aber! Oder doch nicht? Nach einem Foul von Dominik Kohr an Raphaël Guerreiro bekommt der BVB einen Elfmeter zugesprochen, Zehntausende auf der Südtribüne hoffen. Doch Sébastien Haller scheiterte an Torwart Finn Dahmen. In Köln trifft Thomas Müller in der 19. Minute per Kopf nur den Pfosten.

24. Minute - Dortmund: Karim Onisiwo trifft per Kopf für Mainz. 0:2. Die Meisterschaft, die eigentlich so gut wie sicher schien, ist jetzt ganz weit weg für die Westfalen.

40. Minute - Dortmund: BVB-Trainer Edin Terzić muss Nationalspieler Karim Adeyemi vom Platz nehmen, der 21-Jährige humpelt. Für ihn kommt Kapitän Marco Reus in die Partie, der in seiner langen Karriere noch nie Meister geworden war.

45. Minute - Köln: Nationalspieler Leroy Sané trifft zum vermeintlichen 2:0 für die Bayern. Doch Schiedsrichter Sven Jablonski nimmt den Treffer nach Studium der Videobilder zurück - Sané hatte sich den Ball selbst mit dem Oberarm/Ellenbogen vorlegt.

Halbzeit: Die Sky-Kamera fängt die versteinerte Miene von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ein. Der BVB droht tatsächlich die Meisterschaft zu verspielen. In München sind dagegen hoffnungsvolle Gesichter zu sehen.

58. Minute - Dortmund: Wieder Onisiwo. Der Österreicher kommt nach einem Konter zum Schuss, trifft aber nur die Latte. Auf der anderen Spielfeldseite verpasst Haller den Anschlusstreffer (59.).

69. Minute - Dortmund: Guerreiro erzielt mithilfe des Pfostens das Anschlusstor. Noch braucht der BVB aber zwei Tore.

80. Minute - Köln: Elfmeter in Köln! Serge Gnabry blockt den Ball im Strafraum mit dem Arm. Dejan Ljubicic verwandelt sicher. Jetzt ist der BVB wieder vorne.

89. Minute - Köln: Jungstar Jamal Musiala schießt die Bayern zum 2:1-Sieg und damit zur Meisterschaft. In Dortmund verbreitetet sich die aus BVB-Sicht enttäuschende Nachricht unter den Fans rasend schnell.

90.+6 - Dortmund: Niklas Süle trifft zum 2:2-Endstand, das Tor hilft aber keinem Dortmunder mehr. Die Meisterschaft wird in Köln und München gefeiert.