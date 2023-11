Auf Schalke ist die nächste wichtige Personalentscheidung gefallen. Für Peter Knäbel geht es nach der Saison nicht weiter. Beide Seiten betonen, dass die Trennung einvernehmlich vollzogen wird. Auch aufgrund der miserablen sportlichen Situation war zuletzt Kritik an seiner Person laut geworden.

Der FC Schalke 04 und Sportvorstand Peter Knäbel trennen sich nach der laufenden Saison. Der im Sommer endende Vertrag des 57-Jährigen wird nicht verlängert. Knäbel habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung stehe, heißt es in einer Vereinsmitteilung. "Es war in den vergangenen Monaten ein guter und von gegenseitigem Respekt geprägter Austausch, weshalb uns Peters Entschluss nicht überrascht hat", wird Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer dort zitiert.

"In seinen Ressorts konnte Peter wichtige Impulse zur Weiterentwicklung des Vereins setzen. Insbesondere in der Knappenschmiede sehen wir deren positive Resultate bereits, es ist eine deutlich höhere Top-Talente-Dichte zu erkennen", sagte Hefer, der sich bei Knäbel für die Zusammenarbeit bedankte.

Am Sportvorstand und der von ihm hauptsächlich verantworteten Kaderzusammenstellung gab es zuletzt allerdings auch immer deutlichere Kritik. Die Gelsenkirchener hinken den eigenen Ansprüchen in der 2. Liga derzeit weit hinterher. Statt um den direkten Wiederaufstieg mitzuspielen, liegt der Bundesliga-Absteiger auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

Knäbel will bis zum letzten Arbeitstag alles geben

Trainer Thomas Reis ersetzte Schalke bereits durch den Belgier Karel Geraerts. Schon in der kommenden Winter-Wechselperiode wird nun Sportdirektor André Hechelmann bei Transfers noch mehr in den Fokus rücken.

Knäbel war im April 2018 zunächst als Technischer Direktor zum Traditionsclub aus dem Ruhrgebiet gekommen. Im März 2021 wurde er zum Vorstand berufen. "Peter ist in der größten Krise der jüngeren Vereinsgeschichte Vorstand geworden und hat einen großen Anteil daran, dass der Verein den Abstieg 2021 sportlich und finanziell überstehen konnte", blickte Hefer zurück.

Nach seiner Amtszeit will er zu seiner Familie in die Schweiz zurückkehren. Dort hat er bereits für den nationalen Fußballverband und den FC Basel gearbeitet. "Bis zu meinem letzten Arbeitstag werde ich alles dafür tun, dass Schalke 04 erfolgreich ist und sein wird", versprach Knäbel, um dessen Zukunft es in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte gegeben hatte.