Das Thema Impfungen beschäftigt den Fußball spätestens seit Joshua Kimmich. In die Debatte um die Vorbild-Funktion der Bundesliga-Stars platzt eine Stellungnahme von Werder Bremen. Gegen Trainer Anfang wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats eingeleitet.

Wirbel um Bremen-Trainer Markus Anfang. Der sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Der Zweitligist bestätigte am späten Donnerstagabend Ermittlungen gegen den 47-jährigen ehemaligen Bundesliga-Profi. Der Vorwurf: Er soll ein gefälschtes digitales Impfzertifikat genutzt haben. Am Morgen bestätigte die Staatsanwaltschaft Bremen gegenüber Radio Bremen die Ermittlungen gegen den Bundesliga-Trainer. Zuvor habe das Bremer Gesundheitsamt Strafanzeige gegen Anfang gestellt.

Ein Ermittlungsverfahren ist nach Vereinsangaben eingeleitet worden, doch der Trainer habe die Vorwürfe in einem persönlichen Gespräch entschieden zurückgewiesen. Sonst ließ der Verein die Vorwürfe in dem knappen Statement mit dem Titel "Stellungnahme zum Impfstatus von Markus Anfang" unkommentiert.

Der Trainer habe "nachdrücklich versichert, vollständig geimpft zu sein und ein gefälschtes Impfzertifikat nicht genutzt zu haben", hieß es in einer Stellungnahme des ehemaligen Bundesliga-Meisters. Anfang selbst zeige sich "irritiert und verärgert" über die Vorwürfe, teilt der Klub mit.

Auffälligkeiten bei Routinekontrolle

"Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen", wurde Anfang in der Mitteilung zitiert. "Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat. Ich hoffe sehr, dass sich das Thema schnell aufklärt."

Nach Informationen der "Deichstube" soll Anfang im Rahmen der Kontaktnachverfolgung von Marco Friedl ins Visier des Bremer Gesundheitsamtes geraten. Der Verteidiger war in der vergangenen Woche positiv getestet worden. In Anfangs Impfpass sei es bei der Routinekontrolle zu Auffälligkeiten gekommen: So habe sich ein in seinem Impfpass vermerkter Impftermin angeblich mit einem Einsatz als Werder-Trainer überschnitten.

Bei seinem Dienstantritt am Weserstadion hatte Anfang im Sommer erklärt, noch nicht geimpft zu sein. Erst in der vergangenen Woche jedoch hatte der ehemalige Trainer von SV Darmstadt 98 ein Update zu seinem Impfstatus gegeben. "Ich bin selbst geimpft, aber jeder darf seine Entscheidung treffen", hatte der 47-Jährige der "Bild"-Zeitung gesagt.

Die Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats ist für Privatleute nur bei Gebrauch gegenüber Behörden und Versicherungen strafbar. Täuscht eine Privatperson diese nicht, hat sie nach aktueller Rechtslage eigentlich nichts zu befürchten.