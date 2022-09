In der Endphase des Spiels Barcelona gegen Cadiz unterbricht der Schiedsrichter die Partie. Grund ist ein medizinischer Notfall auf den Rängen. Cadiz-Towart Ledesma fungiert als Ersthelfer und sprintet mit einem Defibrillator zum Publikum.

Ein medizinischer Notfall auf der Tribüne hat den vierten Saisonsieg des FC Barcelona am Abend beim FC Cadiz überschattet. Beim Stande von 2:0 für die Katalanen musste die Generalprobe drei Tage vor Barcelonas Champions-League-Duell bei Bayern München lange unterbrochen worden, am Ende siegte die Mannschaft um Torjäger Robert Lewandowski mit 4:0 (0:0).

Der Notfall ereignete sich in der 82. Minute. Der Torhüter des FC Cadiz, Jeremias Ledesma, brachte im Laufschritt einen Defibrillator zur Tribüne und warf ihn auf die Ränge. Später wurde eine Trage aus dem Kabinengang geholt und quer über den Platz zur Tribüne gebracht. Insgesamt knapp 20 Minuten verharrten die Spieler beider Teams auf dem Platz, ehe sie vom Unparteiischen in die Kabinen geschickt wurden. Nach rund einer Stunde Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt. Was genau vorgefallen ist, war zunächst nicht bekannt.

Weltfußballer Robert Lewandowski hatte in der 65. Minute seinen sechsten Saisontreffer im fünften Spiel erzielt. Der Pole war erst in der 57. Minute eingewechselt worden. Frenkie de Jong (55.) hatte zuvor für die Führung der Gäste gesorgt, Ansu Fati (86.) und Ousmane Dembele (90.+2) erhöhten nach der Unterbrechung noch.

Mit 13 Punkten übernahm Barca zunächst die Tabellenführung von Real Madrid (12). Der Rekordmeister ist erst am Sonntag gegen Real Mallorca im Einsatz. Cadiz hat nun seine fünf Auftaktspiele verloren und dabei schon 13 Gegentore kassiert. Von der Anfangsformation von Barca beim 5:1 gegen Viktoria Pilsen im Champions-League-Auftaktspiel am vergangenen Mittwoch wurden von Trainer Xavi nur Torwart Marc-Andre ter Stegen und de Jong in die Anfangs-Elf berufen.