Der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern ist für Tottenhams Boss noch eine offene Wunde. Jetzt spricht der Klubchef Daniel Levy über eine mögliche Rückkehr des Torjägers. Der aber macht sich mit seinem neuen Klub ohnehin auf den Weg nach London.

Die Tottenham Hotspur haben sich laut Klub-Besitzer Daniel Levy ein Rückkaufrecht für Bayern-Topstürmer Harry Kane zusichern lassen. Diese Klausel sei Teil des Deals mit den Münchnern gewesen, sagte Levy britischen Medien zufolge bei einem Spurs-Fantreffen. Über die Bedingungen der Klausel und die Höhe eines möglichen Rückkauf-Betrags machte der 61 Jahre alte Unternehmer demnach keine weiteren Angaben.

Kane war nach wochenlangen Verhandlungen zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister und der Tottenham-Führung für eine Ablöse von über 100 Millionen Euro nach München gewechselt. Levy hatte sich lange gegen den Verkauf des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft gesträubt, der seit seiner Jugend für die Londoner spielte und dort zur Klub-Ikone aufgestiegen war. Doch Tottenham wollte die Vereinslegende im Sommer 2024 nicht ablösefrei verlieren und entschied sich doch für den Verkauf.

Jetzt aber den Traum von Wembley leben

Der 30 Jahre alte Kane unterschrieb bei den Bayern einen Vertrag bis Mitte 2027. "Ich werde Tottenham für den Rest meines Lebens weiter im Auge behalten", hatte Kane zuletzt gesagt. In seinem Abschiedsvideo bei den Spurs hatte er zumindest angedeutet, dass eine Rückkehr in Londons Norden nicht ausgeschlossen ist. "Man weiß nie, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln", hatte er gesagt.

Eine Rückkehr nach London peilt Kane ohnehin an, dann aber bestimmt noch im Trikot des FC Bayern München. Vor seinem ersten Auftritt in der Königsklasse für den Rekordmeister erzählte er am Dienstag von seinem großen Traum. "Die Champions League zu gewinnen, da würde ein Traum wahr werden", sagte der Stürmer. "Und ein Finale in Wembley wäre nochmal etwas Besonderes für mich, es ist mein Nationalstadion. Aber das ist noch sehr weit entfernt." Er wolle sich von solchen Aussichten - einem Endspiel in seiner Heimatstadt London - nicht ablenken lassen. Träumen aber wolle er schon.