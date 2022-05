Am Samstagabend kennt der Jubel in der türkischen Schwarzmeerstadt Trabzon keine Grenzen: Zum ersten Mal seit 38 Jahren gewinnt Trabzonspor wieder die Meisterschaft - und durchbricht damit erst zum zweiten Mal seit 1985 die Phalanx der Istanbuler Klubs. Auch in Deutschland wird heftig gefeiert.

Trabzonspor hat in der Türkei nach 38 Jahren des Wartens sensationell die Fußball-Meisterschaft in der Süper Lig gewonnen. Das Team aus der Hafenstadt am Schwarzen Meer hatte das Klassement seit dem neunten Spieltag ununterbrochen angeführt und machte den Triumph nun schon drei Spieltage vor Schluss perfekt: Nach dem 2:2 (1:0) gegen Antalyaspor kann Trabzon nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden.

Schon vor dem Schlusspfiff waren etliche Fans auf das Spielfeld gestürmt, weil sie einen vermeintlichen Pfiff des Schiedsrichters gehört haben wollten. Antalyaspor-Trainer Nuri Sahin, langjähriger Bundesliga-Profi bei Borussia Dortmund und Werder Bremen, war in Rage, aber der Unparteiische ließ die Partie zu Ende spielen. Als dann der wirkliche Abpfiff erklang, kannten die Ränge kein Halten mehr. Tausende Anhänger stürmten auf das Spielfeld, umringten die Spieler von Trabzon und feierten eine riesige Party.

Zu den ersten Gratulationen gehörte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Der Vorsprung auf Großklub Fenerbahçe Istanbul beträgt neun Zähler, zudem hat Trabzonspor den bei eventueller Punktgleichheit entscheidenden direkten Vergleich gewonnen.

Angeführt vom früheren Neapel-Star und Spielmacher Marek Hamsik glückte dem Team von Trainer Abdullah Avci der erste Meistertitel seit 1983/84 und der siebte insgesamt. Seit 1985 war es in Bursaspor (2009/10) und Istanbul Basaksehir (2019/20) lediglich zwei Vereinen gelungen, das Titelsammeln der Istanbuler Top-Klubs Besiktas, Fenerbahçe und Galatasaray zu unterbrechen.

In Trabzon, Istanbul und mehreren europäischen Städten fanden in der Nacht auf Sonntag spontane Jubel-Partys und Autokorsos statt. In Berlin am Kurfürstendamm verliefen die Feierlichkeiten weitestgehend friedlich, sagte ein Polizeisprecher. Es kam lediglich zu kleineren Verkehrsbehinderungen.