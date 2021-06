Mit einem Investor kehrt der KFC Uerdingen in den Profifußball zurück - und steht nach dessen Abzug nun vor dem Ende. Weil auch der vermeintliche neue Geldgeber beim Drittligisten abspringt, bleibt nun nur noch die Abwicklung. Davon profitiert wohl ein anderer Traditionsklub.

Der ehemalige Fußball-Bundesligist KFC Uerdingen steht vor dem endgültigen Aus: "Wir können uns trotz der gemachten Zusagen über den plötzlichen Abgang des Investors nur sehr wundern, nachdem dieser zuvor vereinbarungsgemäß Zahlungen geleistet hat", sagte Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth. Der von den Gläubigern akzeptierte Insolvenzplan sei deshalb nicht mehr durchführbar. Die KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH werde laut einer Pressemitteilung der Krefelder voraussichtlich im Regelinsolvenzverfahren abgewickelt, ein kurzfristiger Verfahrensabschluss sei nicht mehr zu erwarten. Uerdingen hatte sich am letzten Spieltag noch sportlich den Klassenverbleib in der 3. Liga gesichert.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte, "dass im Rahmen der Bedingungserfüllung im Zulassungsverfahren der 3. Liga (...) keine weiteren Unterlagen (...) eingegangen sind". Mit einer offiziellen Entscheidung sei "im Laufe der nächsten Wochen" zu rechnen. Wahrscheinlich würde dann der SV Meppen in der Liga bleiben, die Emsländer waren als Tabellen-17. eigentlich sportlich abgestiegen.

Eine Zukunft in der 3. Liga hatte der Krefelder Verein aber ohnehin nicht mehr im Blick gehabt. Laut KFC hatte sich Kruth in den vergangenen Tagen mit Investor Roman Gevorkyan eigentlich für die kommende Saison auf einen Neustart des KFC in der Regionalliga verständigt. "Hierfür steht der Investor aber jetzt doch nicht zur Verfügung", teilte Uerdingen nun mit. Erst Anfang des Jahres hatte der KFC im Zuge des Ausstiegs von Investor Michail Ponomarew Insolvenz angemeldet. Die Schulden sollen bei zehn Millionen Euro liegen.

Der KFC hatte vom DFB angeblich für die Erteilung der Drittliga-Lizenz die Hinterlegung eines hohen siebenstelligen Betrages auferlegt bekommen. Dies sei für den Klub fristgerecht nicht zu erfüllen gewesen, so der KFC. "Die aus unserer Sicht außerordentlich scharfen Lizenzauflagen dürften dem vorinsolvenzlichen Wirtschaften des KFC geschuldet sein", stellt Rechtsanwalt Kruth. Ohne Investor und damit ohne finanzielle Planungssicherheit für die kommende Saison gebe es für die KFC "keine positive Fortführungsprognose mehr". Der von den Gläubigern akzeptierte Insolvenzplan sei deshalb nicht mehr durchführbar.

Kruth: "Wir verstehen die große Enttäuschung sehr gut. Dieser Schritt ist aber leider ohne Alternative. Dass wir überhaupt bis hierhin gekommen sind, ist ein Verdienst der vielen Unterstützer, insbesondere der Mitarbeiter und Fans, die dem KFC in den vergangenen schwierigen Wochen und Monaten zur Seite gestanden haben. Dafür möchten wir herzlich danken." Die weitere sportliche Planung liege nun in den Händen des KFC Uerdingen 05 e.V.