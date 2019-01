Leitet im Fußball eine Frau ein Männerteam, ist das leider immer noch eine Sensation. Imke Wübbenhorst, neue Cheftrainerin des Fünftligisten BV Cloppenburg, hofft, dass dieses Thema bald vorbei ist. Denn sie will nur eins: Leistung bringen.

"Zunächst war ich etwas überrascht, dass man mir das Vertrauen geschenkt hat, obwohl es Alternativen gab", sagt selbst Imke Wübbenhorst. "Als die Stelle frei wurde, habe ich eher aus Spaß gemeint: Ich mache das. Aber wir wurden uns in den Gesprächen schnell einig."

Kurz vor Weihnachten kommt die Bestätigung: Die 30 Jahre alte Wübbenhorst soll die Männermannschaft des früheren Regionalligisten BV Cloppenburg vor dem Abstieg aus der fünftklassigen Oberliga Niedersachsen retten. Bislang trainierte die ehemalige Spielerin des Hamburger SV die Frauen-Mannschaft des Vereins in der 2. Bundesliga.

Einen Wunsch hat Imke Wübbenhorst, bevor sie in diesem Januar ihren vielbeachteten neuen Job als Fußball-Trainerin einer Männer-Mannschaft antritt. "Ich hoffe, dass ich nicht nur auf das Thema Mann/Frau reduziert werde, sondern daran gemessen werde, welche Leistung wir bringen", sagt die A-Lizenz-Inhaberin und frühere U20-Nationalspielerin.

Wübbenhorst: Qualität ist das Kriterium

Kann eine Frau auch ein Männerteam trainieren - in diesen Kategorien hat man in diesem Verein deshalb auch nie gedacht. "Da haben wir überhaupt keine Zweifel", sagt BVC-Vorstand Udo Anfang. "Imke Wübbenhorst ist aufgrund ihrer Qualifikation absolut in der Lage, das Team zu trainieren." Schließlich war Cloppenburgs Frauenteam in den vergangenen Jahren immer deutlich erfolgreicher als das der Männer. Und auch Wübbenhorst ist sich sicher: "Ich glaube, es wird sich irgendwann durchsetzen, an der Qualität der Arbeit gemessen zu werden, ob man eine Mannschaft weiter bringen kann."

Erst einmal ist das Engagement der Trainerin bis zum Saisonende befristet. Trainingsbeginn ist am 14. Januar. Über Weihnachten hat Wübbenhorst aber schon nicht nur Geschenke ausgepackt, sondern ihren Spielern bereits individuelle Trainingspläne geschickt. "Das ist Herausforderung und Chance zugleich, mich in der Trainerwelt über den Frauenbereich hinaus zu etablierten", sagt sie.

Imke Wübbenhorst kickte für den Hamburger SV und beim BV Cloppenburg. (Foto: imago/foto2press)

Schon als Spielerin war die in Aurich geborene Sport- und Biologielehrerin dort, wo es ihr BVC nie hingeschafft hat. Wübbenhorst spielte sechs Jahre für den Hamburger SV, danach beim BV Cloppenburg und 2015 noch einmal bei Sporting Huelva in Spanien. Als Mittelfeldspielerin kam sie in den deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften U17, U19, U20 und U23 zum Einsatz.

Mit dem Geld des Feinkost-Unternehmers Albert Sprehe sowie prominenten Namen wie Werner Biskup und Valdas Ivanauskas wollte auch der BVC um die Jahrtausendwende in den bezahlten Fußball aufsteigen. Doch mittlerweile sind die Cloppenburger finanziell schwer angeschlagen und nur noch Tabellenletzter in Liga fünf.

Ziel: Ausbildung zur Fußballlehrerin beim DFB

Eine Frau trainiert ein Männerteam - das ist im Fußball nicht komplett neu, aber immer noch selten. Wübbenhorst gehört zu einem sehr kleinen Kreis von Kolleginnen, die im Männerfußball eine Chance bekommen. Duygu Erdogan war in der vergangenen Saison Co-Trainerin des Viertligisten Rot-Weiß Oberhausen und gehörte davor unter anderem zum Trainerstab bei Galatasaray Istanbul. 2009 führte die frühere Nationalspielerin Sissy Raith die Männer des TSV Eching aus der Bezirksliga in die Landesliga zurück. In Frankreich arbeitete die aktuelle Frauen-Nationaltrainerin Corinne Diacre drei Jahre lang als Chefcoach des Zweitligisten Clermont Foot. Und in Hongkong führte Chan Yuen-ing den Eastern SC 2016 zur Meisterschaft.

Seit 2016 arbeitet Imke Wübbenhorst am Gymnasium Bad Zwischenahn und peilt ab Juni beim DFB die Ausbildung zur Fußballlehrerin an. "Eine Beurlaubung ist bereits mit der Schulleitung besprochen", sagt sie. Aber vorher will sie noch den BV Cloppenburg vor dem Abstieg retten.