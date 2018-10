Sport

Dramatische Pokal-Aus für Köln: Uth rettet schwache Schalker im Elferkrimi

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 zittert sich ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Beim Zweitligisten 1. FC Köln gewinnt die Mannschaft von Domenico Tedesco erst in einem dramatischen Elfmeterschießen. Den entscheidenden Elfmeter verwandelt ausgerechnet Mark Uth.

Nach mehr als sechseinhalb Stunden hat der kriselnde Vizemeister Schalke 04 seine Torlos-Serie beendet und ein frühes Aus im DFB-Pokal verhindert. Der Bundesliga-15. setzte sich in der zweiten Runde nach einer lange schwachen Leistung bei Zweitligist 1. FC Köln glücklich mit 6:5 im Elfmeterschießen durch. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte die Begegnung 1:1 (1:1, 0:1) gestanden. Der eingewechselte Nabil Bentaleb (89., Handelfmeter) erzielte den ersten Treffer der Königsblauen nach 395 Pflichtspielminuten. Ausgerechnet Mark Uth, der beim 1. FC Köln ausgebildet wurde, sicherte dem Team von Trainer Domenico Tedesco im siebten Durchgang des Elfmeterschießens den Einzug ins Achtelfinale.

Jhon Cordoba (43.) hatte den Bundesliga-Absteiger aus Köln, der über weite Strecke die spielerisch bessere Mannschaft war, kurz vor der Pause verdient in Führung gebracht. Lediglich Einzelaktionen verhalfen Schalke lange Zeit zu Torchancen, erst nach dem Seitenwechsel wurden die Gelsenkirchener zielstrebiger. Am Ende gelang doch noch im vierten Anlauf der erste Sieg in einem Pokalspiel in Köln. Vor dem wegweisenden Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellen-16. Hannover 96 entschärften die Königsblauen damit ein wenig ihre Krise.

Von einem Klassenunterschied war vor 50.000 Zuschauern nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Gastgeber, die den Schalkern zuvor die Favoritenrolle zugeschoben hatten, kombinierten ansehnlich und brachten die Abwehr der Gelsenkirchener mehrmals in Verlegenheit. Beim Bundesligisten war dagegen kaum ein Zusammenspiel erkennbar. Die im Vergleich zum 0:0 in der Liga bei RB Leipzig auf sechs Positionen veränderte Schalker Mannschaft wirkte verunsichert und leistete sich viele Fehler im Aufbau. Von Tedescos Rotation war unter anderem Daniel Caligiuri betroffen, der zuvor alle 13 Pflichtbegegnungen durchgespielt hatte und zunächst auf der Bank saß.

Köln lässt Konterchancen liegen

Erst nach knapp 20 Minuten legte Schalke die Lethargie ab und kam durch Sebastian Rudy (22.) und Amine Harit (25.) zu Chancen. Dennoch war der Kölner Führungstreffer verdient. Cordobas Schuss von der Strafraumgrenze wurde von Salif Sane noch entscheidend abgefälscht. Im zweiten Durchgang wirkte Schalke etwas zielstrebiger und strukturierter. Doch erst ein wuchtiger Freistoß von Naldo (68.) sorgte für Gefahr. FC-Torhüter Timo Horn wehrte den Schuss des Brasilianers aber stark ab.

Tedesco brachte in der Schlussphase die Offensivkräfte Bentaleb und Breel Embolo, um den Ausgleich irgendwie noch zu erzwingen. Dies eröffnete den Kölnern immer wieder Räume für Konter, ehe Bentaleb den Gästen durch seinen Ausgleich nach einem Handspiel von Rafael Czichos den Weg in die Verlängerung ebnete. Schalke hatte Glück, als Dominick Drexler völlig freistehend per Kopf die Chance zum Kölner 2:1 vergab (99.).

Quelle: n-tv.de