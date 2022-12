(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Jürgen Klopp muss zu Beginn der Rückrunde und wahrscheinlich auch in den Champions-League-Duellen mit Real Madrid ohne Luis Diaz auskommen. Der Kolumbianer fehlt dem FC Liverpool bereits seit zwei Monaten, nun folgt eine weitere schlechte Nachricht.

Jürgen Klopp muss wahrscheinlich mehrere Monate ohne seinen Flügelstürmer Luis Diaz auskommen: Der Kolumbianer, der dem Vizemeister bereits seit Anfang Oktober wegen einer Verletzung fehlte und sich zum Trainingslager in Dubai zurück gearbeitet hatte, verletzte sich erneut im Training. Für Trainer Jürgen Klopp ist das eine schlechte Nachricht.

Diaz hatte sich schon Ende vergangene Woche verletzt und verließ das Trainingscamp des Premier-League-Klubs am Freitag vorzeitig: "Es war keine nennenswerte Situation, ehrlich gesagt, aber er hat was gespürt", sagte Klopp. "Am nächsten Tag hatte er keine großen Schmerzen, aber wir wollten vorsichtig sein und es uns anschauen." Die Untersuchung ergab dann eine Verletzung des Außenbandes im Knie, der Offensivspieler muss allem Anschein nach operiert werden - und wird damit monatelange ausfallen. "Die Nachricht kam und war ein sauberer Schlag ins Gesicht", sagte Klopp. "Es ist klar, dass es eine große Enttäuschung für uns alle ist, auch für ihn."

Diaz fehlte dem FC Liverpool bereits seit seiner Verletzung, die er sich Anfang Oktober bei der 2:3-Niederlage des FC Liverpool gegen den FC Arsenal zugezogen hatte, machte aber gute Fortschritte und sollte eigentlich am Wochenende im Trainingsspiel gegen Olympique Lyon zum Einsatz kommen. Stattdessen fällt der kolumbianische Nationalspieler noch länger aus und wird Klopp damit voraussichtlich auch Mitte Februar im Champions-League-Achtelfinale gegen Titelverteidiger Real Madrid nicht zur Verfügung stehen. Diaz war im Januar 2022 für 47 Millionen Euro vom FC Porto nach Liverpool gewechselt. In der laufenden Saison gehörte der 25-Jährige zu Klopps Stammpersonal, in acht Premier-League-Spielen stehen drei Tore und zwei Assists für Diaz zu Buche. Dann kam die Verletzung gegen Arsenal.