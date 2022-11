Brasilien zählt zu den großen Favoriten bei der Fußball-WM in Katar. Die Auswahl um Superstar Neymar von PSG setzt bei dem in zwölf Tagen beginnenden Turnier auf die volle Offensive. Nationaltrainer Tite beruft gleich neun Angreifer und nimmt die Favoritenrolle dankend an.

Angeführt von Superstar Neymar von Paris Saint-Germain wird die brasilianische Nationalmannschaft in die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gehen. Nationaltrainer Tite stellte den insgesamt 26 Spieler umfassenden Kader des fünfmaligen Titelträgers am Montag in Rio de Janeiro vor.

Die Zahl von neun Angreifern, unter ihnen junge Stürmer wie Vinicius Jr. und Rodrygo von Real Madrid, lässt auf eine offensiv ausgerichtete Seleção hoffen. "Wir bevorzugen wichtige Spieler vom Mittelfeld bis in den Sturm, aber es geht nichts über eine ausgeglichene Mannschaft", sagte Tite über seinen Kader. "Um auf hohem Niveau zu gewinnen, muss man Möglichkeiten schaffen und Tore schießen."

Eine große Überraschung war die Nominierung des 39-jährigen Routiniers Dani Alves von den UNAM Pumas aus Mexiko-Stadt. Alves hatte Barcelona im Juni 2022 verlassen und kam seitdem auf zwölf Einsätze für seinen neuen Klub. Ex-Bayern-Profi Philippe Coutinho von Aston Villa blieb nach seiner Verletzung vom Sonntag wie erwartet außen vor.

Neymar jagt den Pelé-Rekord

Nicht dabei ist auch der ehemalige Hoffenheimer Bundesligaprofi Roberto Firmino vom FC Liverpool. Trotz einer bislang guten Saison für Klopps Reds mit sechs Toren in zwölf Spielen musste er sich dem Arsenal-Duo Gabriel Jesus und Gabriel Martinelli geschlagen geben. Ebenfalls dabei ist Tottenham's Richarlison, der seine große Freude über seine Nominierung in die Welt hinausschrie.

Doch all die Stars in der Offensive werden sich hinter Neymar einreihen müssen. Der PSG-Angreifer, der wieder einmal die Hoffnungen eines ganzen Landes trägt, hat in 121 Länderspielen bislang 75 Tore erzielt. In Katar könnte er damit den bisherigen Rekordtorschützen der Seleção, den legendären Pelé, einholen. Zwei Treffer fehlen ihm dazu noch.

Rekordweltmeister Brasilien trifft bei der WM in Katar vom 20. November bis zum 18. Dezember in der Vorrundengruppe G auf Kamerun, die Schweiz und Serbien. Die Schweiz und Serbien waren auch bei der WM in Russland 2018 in der Gruppe der Brasilianer, als sie bereits im Viertelfinale gegen Belgien verloren. Auch in Katar gehört Brasilien zu den großen Favoriten auf den Titel. Eine Rolle, die Tite gerne annimmt. Er sagte: "Drei, vier Teams sind immer zu auf dem höchsten Level. Alle gehen davon aus, dass Brasilien unter den Favoriten ist. Ich sehe das auch so. Wir gehören dazu."

Am 14. November wird Tite seine Spieler auf dem Trainingsgelände von Juventus Turin versammeln und erst fünf Tage später in Richtung Doha aufbrechen. Der 61-jährige Tite geht in sein letztes Turnier als Nationaltrainer. Seinen Rücktritt hat er bereits angekündigt.