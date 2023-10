Das Spiel zwischen RKC Waalwijk und Ajax Amsterdam ist kurz vor Schluss abgebrochen worden. Waalwijk-Keeper Etienne Vaessen wird nach einem Zusammenprall wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht. Der niederländische Fußball-Erstligist gibt zumindest vorsichtige Entwarnung.

Um kurz nach Mitternacht verbreitete der RKC Waalwijk die erste, zumindest kleine Entwarnung: "Wir können mitteilen, dass er nach einer umfassenden medizinischen Untersuchung bei Bewusstsein ist und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Wir wünschen Etienne viel Kraft und hoffen, ihn bald wieder bei uns zu haben." Es geht um Etienne Vaessen, den Torhüter des niederländischen Erstligisten, der in der Schlussphase der Partie gegen Ajax Amsterdam plötzlich mitten in seinem Strafraum mit einer Herzdruckmassage wiederbelebt wurde.

RKC-Direktor Frank van Mosselveld sagte dazu im ESPN-Interview: "Ich möchte den Ärzten ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben ihn sofort wiederbelebt, weil er nicht reagierte und nicht mehr reagierte. Das ist das medizinische Protokoll."

So zeigen es auch die dramatischen Bilder aus dem Mandemakers-Stadion, wo Waalwijks 2:3-Rückstand in der 84. Minute zur absoluten Nebensache wurde. Denn Torhüter Vaessen lag bewusst- und regungslos am Boden. Sofort bedeuteten Spieler beider Mannschaften, dass der 28-Jährige Hilfe benötigt, Betreuer stürmten auf das Feld, Schiedsrichter Pol van Boekel unterbrach die Partie. Bei einer Abwehraktion war er von Ajax-Stürmer Brian Brobbey unabsichtlich am Kopf getroffen worden und zusammengesackt.

"Hier geht es um mehr als Fußball"

Auf Fotos der Aktion ist zu erkennen, dass Brobbeys rechter Fuß und der Kopf von Vaessen aufeinanderprallen. Dann liegt der Torhüter auf der Seite, wird auf den Rücken gedreht, ein herbeigeeilter Betreuer ruft nach Hilfe und legt die Hände auf die Brust. Van Mosselveld klärte hinterher auf: "Glücklicherweise hatte es, so wie es jetzt aussieht, nichts mit dem Herzen zu tun. Es hatte mit dem Schlag zu tun, den er seitlich auf den Kopf erlitten hatte. Dadurch wurde er ohnmächtig." Der RKC-Direktor sagte außerdem, Vaessen könne sich an den Vorfall selbst überhaupt nicht erinnern.

Während der Behandlung bildeten die Fußballer beider Mannschaften einen Sichtschutz um den Schwerverletzten. In Verbindung mit verschiedensten Decken schirmten sie den 28-Jährigen von allzu neugierigen Blicken ab, was Erinnerungen weckte an den Zusammenbruch Christian Eriksens bei der Europameisterschaft 2021. Der dänische Nationalspieler steht dank unmittelbarer fachkundiger Behandlung und nach längerer Reha inzwischen wieder auf dem Feld.

Vaessen indes wurde wenig später mit einer Trage vom Feld gebracht, soll dabei wieder bei Bewusstsein und auch ansprechbar gewesen sein. Amsterdam- und Waalwijk-Profis waren zuvor teilweise in Tränen ausgebrochen, sie nahmen sich tröstend in die Arme, einige beteten. "Hier geht es um mehr als Fußball", teilte Ajax mit, nachdem die Partie wenig später vom Schiedsrichter abgebrochen worden war: "Wir beten dafür, dass es dir gut geht, Etienne."