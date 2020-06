Er sei einer der besten Fußballer, den Deutschland je hatte. Das sagt Michael Ballack über Mario Götze. Doch die Karriere des WM-Helden von 2014 ist bei Borussia Dortmund arg ins Stottern geraten. Ballack weiß, warum und gibt dem 27-Jährigen einen Tipp für die nächste Karriere-Station.

Mario Götze ist nach Meinung von Michael Ballack ein "fantastischer Fußballer, und er war ganz sicher einer der Besten, die wir je in Deutschland hatten". Warum sich Borussia Dortmund nun von dem Schützen des goldenen Tores im WM-Finale 2014 trennt, begründete der Sachse wie folgt. "Der Spielstil der Neuzeit ist ihm nun zum Verhängnis geworden", sagte Ballack im Interview bei Sport1. "Dieses Pressen mit hohem Tempo, die vielen Sprints, dafür ist er nicht so prädestiniert."

Götze sei ein Instinktfußballer, der auf dem Platz weiß, wo er hinlaufen und wo der Pass landen muss. "Wenn ein Spieler wie er mit strikten Aufgaben in der Offensive und Defensive beauftragt wird, tut er sich schwer und verliert an Qualität. Er sollte sich einen Verein suchen, in dem die taktischen Zwänge nicht ganz so extrem sind", unterstrich Ballack.

Götze habe eine lange Leidenszeit hinter sich. "Mit seinem wahnsinnigen fußballerischen Talent will er ganz sicher nicht auf der Bank sitzen", meinte Ballack. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte Ende Mai die Trennung von Götze öffentlich gemacht. Die Entscheidung habe man "gemeinsam getroffen", meinte Zorc. "Wir sind in einer Situation, die für beide Seiten nicht zufriedenstellend ist." Götze spielte zuletzt in den Planungen von Trainer Lucien Favre keine Rolle mehr.

Wohin der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt, ist noch unklar. Zuletzt war immer mal wieder über ein Wechsel zu Hertha BSC spekuliert worden, auch das Ausland ist ein Thema. Aus Italien kommen immer wieder Gerüchte über mögliche Interessenten. Unter anderem wurden bereits die beiden Mailänder Klubs Inter und AC gehandelt, auch die AS Rom soll sich mit Götze beschäftigt haben. Nationalmannschaftstorwart Marc-André ter Stegen hatte ohne konkreten Anlass auch Spanien ins Gespräch gebracht. "Mario ist ein Spieler, der mit dem Ball umgehen kann und das Spiel vorantreibt. Er würde auf jeden Fall in die spanische Liga passen", hatte er im "Kicker meets DAZN"-Podcast gesagt.