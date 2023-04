Ex-Star erneut Persona non grata

Ist in Bremen wohl nicht mehr willkommen: Tim Wiese.

Wieder Wirbel um Tim Wiese an der Weser: Nachdem der ehemalige Werder-Keeper zuletzt wieder willkommen war in seinem Ex-Klub, will ihm der SVW nun laut Medienberichten sogar ein Stadionverbot erteilen. Grund dürfte weiterhin seine Nähe zum rechten Milieu sein.

Werder Bremen und Tim Wiese: Was sportlich lange Zeit eine Erfolgsgeschichte war, entwickelt sich lange nach dem Karriere-Ende des ehemaligen deutschen Nationaltorhüters zu einer nicht enden wollenden Saga aus Verbannung und (zeitweiser) Rückkehr. Während seiner fußballerischen Laufbahn stand Tim Wiese im Tor, nach seiner Karriere driftete der Ex-Keeper, so legen es Fotos nahe, jedoch immer weiter nach Rechtsaußen ab.

Bilder zeigten den heute 41-Jährigen, der beim 1. FC Kaiserslautern zum Bundesliga-Keeper und bei Werder Bremen sogar zum Nationaltorwart und Fanliebling wurde, in der Vergangenheit einige Male mit Personen aus dem rechten Milieu. Kein Wunder also, dass die Grün-Weißen sich Ende 2022 deutlich von Wiese distanzierten und ihn aus der Traditionself verbannten, wo er Jahre lang aktiv war.

Zuletzt beteuerte der Ex-Bremer Anfang März jedoch in einem Interview bei "Bild", dass er "nicht einem politisch extremen Lager angehörig" sei und das auch niemals sein werde. "Weder rechts noch links." Wiese sagte: "Ich bin ein großer Freund von Multikulti und ich lebe das auch tagtäglich in meinem Freundeskreis. Rechtes Gedankengut oder rassistische Verhaltensweisen sind mir völlig fremd." Daraufhin stellte Werder dem 41-Jährigen eine Rückkehr in Aussicht.

Erneuter Vorfall mit Wiese?

Nun jedoch die Kehrtwende. Nach übereinstimmenden Informationen des TV-Senders "Radio Bremen" und der vereinsnahen "Deichstube" will der Fußball-Bundesligist dem Ex-Torhüter, der zwischen 2005 und 2012 für die Bremer aktiv war, sogar ein Stadionverbot erteilen. Die angedachte Rückkehr in die Traditionself sei ebenfalls ausgeschlossen, heißt es - und zwar endgültig. Im März hatte Wiese es sich ausdrücklich gewünscht, wieder im Traditionsteam spielen zu dürfen.

Woher der Sinneswandel der Werder-Bosse kommt, warum genau Wiese nun doch nicht mehr willkommen ist in Bremen, ist offen. Nach Informationen der "Deichstube" hat es beim Bremer Heimspiel am 12. März gegen Bayer Leverkusen einen Vorfall gegeben. Der 41-Jährige soll sich bereits rechtlich gegen die Vorwürfe wehren, heißt es. Auf Nachfrage von "Radio Bremen" wollte sich Werder derzeit noch nicht zu den Gründen äußern.

Die Grün-Weißen legen seit Jahren großen Wert auf das Credo "Klare Kante gegen Rechts" beziehungsweise "Klare Kante gegen Rassismus". Wiese selbst hatte zuletzt noch betont, sich in sozialen Projekten engagieren zu wollen. "Da muss ich nicht lange überlegen", sagte er und betonte, dass ihm die "Werte des Vereins als Teil der Traditionsmannschaft wichtig" seien.