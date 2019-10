Horst Hrubesch ist gut, Leon Goretzka ist es auch. Aber Imke Wübbenhorst ist besser. Sie gewinnt den Preis für den Fußballspruch des Jahres. Als Trainerin eines Männerteams sagt sie spontan auf die Frage, ob es eine Warnung gebe, wenn sie die Kabine betrete: "Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf."

Trainerin Imke Wübbenhorst hat den Preis für den Fußballspruch des Jahres gewonnen. Die 30-Jährige erhielt die Auszeichnung für ihre Aussage vor ihrem ersten Spiel als Trainerin der Männermannschaft des BV Cloppenburg in der Oberliga Niedersachsen. "Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf", hatte sie auf die Frage geantwortet, ob sie eine Sirene auf dem Kopf tragen werde, damit ihre Spieler schnell eine Hose anziehen könnten, bevor sie in die Kabine komme. Im Sommer dieses Jahres war sie nach einem halben Jahr als Übungsleiterin zurückgetreten, nachdem die Cloppenburger die Saison auf dem letzten Tabellenplatz beendet hatten und in die Landesliga abgestiegen waren.

Die ehemalige Junioren-Nationalspielerin Wübbenhorst setzte sich bei der Wahl durch das Saalpublikum in Nürnberg bei einer Gala zur Verleihung des Fußball-Kulturpreises gegen ehemaligen Trainer Horst Hrubesch, Mittelfeldspieler Jan Löhmannsröben vom Regionalligisten Wacker Nordhausen und Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Bayern München durch. Der seit 2006 vergebene Preis ist mit 5000 Euro dotiert, die einem gemeinnützigen Zweck zugutekommen. Die weiteren nominierten Sprüche im Überblick: