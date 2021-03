Zoran Mamic wird in den nächsten Jahren eher selten an der Seitenlinie stehen.

Eigentlich sollte Zoran Mamic in der Europa League gegen Tottenham auf der Trainerbank von Dinamo Zagreb sitzen. Doch eine Haftstrafe zwingt ihn zum Rücktritt. Der Ex-Bundesligaprofi beteuert dennoch weiterhin seine Unschuld.

Der Trainer und Sportdirektor von Dinamo Zagreb, Zoran Mamic, ist kurz vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Tottenham London zurückgetreten. Der frühere Profi in der Fußball-Bundesliga für Bayer Leverkusen und den VfL Bochum wurde zu einer Haftstrafe über vier Jahren und acht Monaten wegen Korruption schuldig gesprochen. Das Oberste Gericht in Zagreb hatte am Vortag ein entsprechendes Urteil des Landgerichts in Osijek (Ostkroatien) aus dem Jahr 2018 weitgehend bestätigt.

In einer Vereinsmitteilung erklärte Mamic: "Obwohl ich mich nicht schuldig fühle, wie ich bereits zuvor betont habe, akzeptiere ich das endgültige Urteil als solche und trete von der Position des Cheftrainers und Sportdirektors von Dinamo Zagreb zurück". Wie die kroatische "HRT" berichtet, kommt der Trainer mit dem Rücktritt seinem Klub zuvor. Ein kroatisches Gesetz verbiete es, dass eine Person, die zu einer Haftstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde, Sportveranstaltungen zu leiten oder zu organisieren oder berufliche Aktivitäten im Sport betreiben zu dürfen.

Auch Fußball-Stars mussten aussagen

Die Gerichte hatten es als erwiesen angesehen, dass Mamic bei der Vermittlung von Spielertransfers 116 Millionen Kuna (15,3 Millionen Euro) veruntreute. Das Oberste Gericht bestätigte auch das Urteil gegen Mamic' Bruder Zdravko. Auch Ex-Dinamo-Präsident Damir Vrbanovic wurde deshalb zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. In dem Prozess mussten auch ehemalige Dinamo-Spieler wie Real-Star Luka Modric und Ex-Liverpool-Profi Dejan Lovren vor Gericht aussagen.

Der damalige Eigentümer von Dinamo Zagreb war zu einer sechseinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Unmittelbar nach dem Urteil in Osijek hatte er sich nach Bosnien-Herzegowina abgesetzt. Da Kroatien kein Auslieferungsabkommen mit dem Balkannachbarland hat, entzieht sich Zdravko Mamic derzeit dem Zugriff der kroatischen Justiz.

Aktuell ist Dinamo mit zwei Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger Tabellenführer der kroatischen ersten Liga. In der Europa League verloren sie das Achtelfinal-Hinspiel vor einer Woche gegen Tottenham in London mit 0:2 nach einem Doppelpack des englischen Nationalmannschaftskapitäns Harry Kane.