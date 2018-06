Sport

WM-Countdown (5): Zeigt uns die Schnurrbärte der Hoffnung!

Von Katrin Scheib, Moskau

Es sprießt in den Gesichtern russischer Fans, sei es dank der Natur oder durch Photoshop. Eine Selfie-Welle rollt durch Instagram, aus Fotos von Menschen mit Schnurrbärten - zur Unterstützung von Russlands oberstem Schnäuzerträger.

Immer, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Schnauzbart her. Hat kein Mensch jemals gesagt, der gemeine Schnäuz gilt schließlich nicht als Hoffnungsträger, jedenfalls nicht bisher. Denn nun, da sich allmählich der Beginn dieses Turniers nähert, an dessen Ende sicherlich nicht Russland den Pokal in den Himmel hebt, soll eine Last-Minute-Aktion helfen, zumindest das Schlimmste zu verhindern.

Iwan Urgant, Russlands populärer Late-Night-Talker, hat sich die Sache ausgedacht.

Eine "russlandweite, großangelegte Unterstützungsaktion" hat er ausgerufen, zugunsten von Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow. "Alles spricht gegen ihn: die Prognosen, das Wetter, die Gesetze der Physik, die Anatomie einiger Spieler, ja sogar die ganz banale Logik."

Darum sollen nun alle Zuschauer Selfies posten, auf denen sie das haben, was neben der Glatze Tschertschessows wichtigstes Kennzeichen ist: der Schnurrbart. "Ussi nadjeschdi" heißt die Aktion, “Schnurrbärte der Hoffnung” - und das, wo hier doch gerade erst von den "Löffeln des Sieges" die Rede war. Also: zeigt her eure Bärte!

Auch, wenn die Katze euch dabei helfen muss.





Auch, wenn er aus Milch ist.





Oder aus Papier.





Oder aus Blütenblättern.





Oder aus Sushi.





Selbst, wenn euch jemand dabei photobombt.





Oder ihr euch auf den Kopf stellen müsst.





Was bleibt nach so viel Bart-Support? Das Original mit dem Originalschnäuz, Stanislaw Tschertschessow. Ob die Unterstützung durch die "Schnurrbärte der Hoffnung" auch nur ein ganz klein wenig geholfen hat, sehen wir dann beim Eröffnungsspiel am Donnerstag gegen die Mannschaft aus Saudi-Arabien. Die kann sich, das ist nach dem Spiel gegen Deutschland gestern Abend klar, inzwischen so ihre ganz eigenen

Hoffnungen machen.

