Bahnradfahrerin Laurine van Riessen touchiert im Kampfsprint das Hinterrad von Weltmeisterin Emma Hinze und stürzt. Schwer verletzt mit einem Schlüsselbeinbruch, gebrochenen Rippen und einer Lungenquetschung muss sich auf einer Trage abtransportiert und direkt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die niederländische Bahnradfahrerin Laurine van Riessen hat bei dem Sturz am Donnerstag während des olympischen Keirin-Wettbewerbs einen Schlüsselbeinbruch, gebrochene Rippen und eine Lungenquetschung erlitten. Die 33-Jährige befindet sich in einer Klinik in Tokio, wie ein niederländischer Sprecher mitteilte.

"Laurine bleibt zur Beobachtung im Krankenhaus", twitterte das Team Niederlande und wünschte van Riessen "alles Gute". Beat Cycling, der Verein der Holländerin, sprach von einem "schweren Sturz" und wünschte ihr "viel Glück und gute Besserung". Wie sich der Zustand des Radprofis über Nacht entwickelt hat, ist bisher nicht bekannt.

Van Riessen hatte im Viertelfinal-Lauf des sogenannten Kampfsprints das Hinterrad von Weltmeisterin Emma Hinze touchiert, hatte den Halt verloren und war daraufhin mit der Britin Katy Marchant kollidiert. Sie musste mit einer Trage von der Bahn abtransportiert werden.

Weltmeisterin Hinze enttäuscht

Dreifach-Weltmeisterin Hinze hatte bei dem Bahnrad-Wettbewerb am Ende nur Platz sieben belegt. Die 23-Jährige aus Cottbus gewann nach ihrem Aus im Halbfinale am Donnerstag immerhin das kleine Finale, blieb aber dennoch hinter den Erwartungen zurück. Teamkollegin Lea Sophie Friedrich (Dassow) war bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Den Olympiasieg in Izu sicherte sich Shanne Braspennincx aus den Niederlanden vor Ellesse Andrews aus Neuseeland und der Kanadierin Lauriane Genest.

Hinze hatte bei der WM 2020 in Berlin überlegen den WM-Titel gewonnen. Im Halbfinale hatte sie sich in zwei Läufen damals ausgerechnet gegen van Riessen durchgesetzt. Zum Auftakt des Olympia-Wettbewerbs am Mittwoch hatte Hinze aber Probleme. Die erste Runde schaffte sie erst über den Hoffnungslauf.