Plötzlich schneit es bei den Olympischen Winterspielen - obwohl es rund um Peking fast nie schneit. Das verändert die Bedingungen unter anderem für die Skirennfahrer völlig, die Athleten beim Riesenslalom müssen sich auch wegen langer Pausen gedulden. Für Alexander Schmid zahlt es sich nicht aus.

Alexander Schmid sank völlig entgeistert in den Schnee und verstand die Welt nicht mehr. "Muss das jetzt sein?", habe er sich gefragt, als er wie ein Häuflein Elend am Rande der tief verschneiten "Eisfluss"-Piste saß, auf der ihm sein Medaillentraum regelrecht entglitten war. "Das ärgert mich", sagte er sichtlich getroffen, "ich hatte mir was anderes vorgenommen."

Der Allgäuer war in diesem grenzwertigen olympischen Riesenslalom schneller unterwegs als das Schweizer Jahrhunderttalent Marco Odermatt, das später Gold gewann - allerdings nur 20 Sekunden lang. "Auf einmal", berichtete Schmid, "ging es so schnell", er stand einen Moment nicht sauber genug auf dem Ski und rutschte an einem der eisigeren Tore weg - das Aus!

Was Schmid ehrte: Die irregulären Verhältnisse mit schlechtester Sicht machte er nicht verantwortlich für sein Malheur: "Das war für alle gleich und ist überhaupt keine Ausrede". Für ARD-Experte Felix Neureuther stand dennoch fest: "Der erste Durchgang hätte so nicht stattfinden dürfen".

"Kompletter Blindflug"

Der Österreicher Manuel Feller sprach nach seinem "kompletten Blindflug" von einer "Frechheit", Henrik Kristoffersen aus Norwegen schimpfte: "Man sieht einen Scheiß!" Weil es im Alpinzentrum von Yanqing erstmals während der Spiele und so heftig wie seit über einem Jahrzehnt nicht schneite, sahen die Athleten kaum bis zum nächsten Tor. Dazu blies der Wind immer wieder Schnee in die Piste.

Von 87 Startern schieden zunächst 33, im Finale weitere 7 aus. Linus Straßer, der sich für den Slalom am Mittwoch einfahren wollte, stürzte nach 45 Sekunden und biss regelrecht in den Tiefschnee. Julian Rauchfuß belegte Platz 20 und war "gar nicht zufrieden".

Schmid hatte "ein Fragezeichen im Kopf". Ein solcher Anfängerfehler, meinte der 27-Jährige, "ist sehr untypisch für mich". Doch es war typisch für dieses Rennen, in dem einzig Odermatt und der Zweite Zan Kranjec (Slowenien/+0,19) den Durchblick behielten. Der französische Weltmeister Mathieu Faivre lag als Dritter schon 1,34 Sekunden zurück.

"Odi" führte nach dem ersten Lauf und verlor nicht einmal die Nerven, als das Finale wegen des Schnees um 75 Minuten verschoben werden musste. Sein Rezept für die fünfstündige (!) Wartezeit? "Ich habe versucht, ein bisschen zu schlafen", sagte der 24-Jährige cool. Als Odermatt seinem verdienten Gold entgegencarvte, hatte Schmid das Schneechaos bereits hinter sich gelassen. "Allzu lange", betonte er, "darf man sich nicht drüber aufregen."