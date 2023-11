Smartphones bis 500 Euro sind fast so gut wie die Top-Handys, die das Doppelte oder sogar mehr kosten - sogar bei den Kameras muss man kaum Abstriche machen. ntv.de stellt die sechs besten Geräte dieser Preisklasse bei Stiftung Warentest vor.

Die Preise für Smartphones sind in den vergangenen Jahren rasant gestiegen, 1000 Euro oder noch deutlich mehr für ein Top-Gerät sind inzwischen normal. Um ein richtig gutes Handy zu bekommen, muss man aber nicht so viel Geld ausgeben. Smartphones bis 500 Euro sind fast ebenso gut. Die Unterschiede bei Display und Leistung sind gering, sogar ihre Kameras haben inzwischen ein hohes Niveau erreicht. ntv.de hat bei Stiftung Warentest die sechs besten Geräte der Halb-Liter-Klasse herausgesucht, die in diesem Jahr auf den Markt kamen und geprüft wurden.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Mit einem längeren Software-Support wäre das Redmi Note 12 Pro ein wahrer Preis-Leistungs-Hammer. (Foto: Xiaomi)

Das Redmi Note 12 Pro ist mit einem Online-Preis von knapp 250 Euro das günstigste Gerät der Top 6, wäre aber fast das beste Smartphone bis 500 Euro geworden. Stiftung Warentest bewertete nämlich nicht nur seine lange Akku-Laufzeit und das OLED-Display mit hoher 120-Hertz-Bildwiederholfrequenz sehr gut. Die Prüfer fanden auch die Kameras des Note 12 Pro gut, was bei diesem Preis sehr bemerkenswert ist. Stabilität und Grundfunktionen wurden ebenfalls gut benotet.

Ein noch besseres Qualitätsurteil verscherzte sich das Gerät nur durch ein fehlendes Handbuch und der Tatsache, dass seine Entsperrung per Gesichtserkennung unsicher ist. Damit wurde die Handhabung nur befriedigend eingestuft. Wirklich schlimm ist das nicht. Denn die Anleitung kann man herunterladen, und bei fast allen Android-Smartphones gilt, dass die Gesichtserkennung nach dem Fingerabdruckscanner nur die zweite Wahl ist.

ANZEIGE Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1105 239,92 € Zum Angebot bei amazon.de

Der größte Nachteil des guten und sehr günstigen Smartphones ist Xiaomis vergleichsweise kurze Software-Unterstützung. Mehr als zwei Jahre Android-Updates und drei Jahre Sicherheitspatches darf man nicht erwarten. Das Redmi 12 Pro kam im April auf den Markt.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Die 200-MP-Kamera des Redmi Note 12Pro+ ist gut, aber nicht besser als die 50-MP-Knipse des 12 Pro. (Foto: Xiaomi)

Das Redmi Note 12 Pro+ ist rund 100 Euro teurer, aber besser ist es eigentlich nur auf dem Papier. Entsprechend erhielt das zweite Xiaomi die gleiche Gesamtnote und wurde auch in den Einzelkategorien nahezu identisch bewertet.

Der größere Arbeitsspeicher von 8 statt 6 Gigabyte (GB) wirkt sich praktisch kaum aus, ein echtes Plus gegenüber dem Note 12 Pro ist nur der mit 512 GB doppelt so große Flash-Speicher. Die Kameras schnitten sogar geringfügig schwächer ab, obwohl die Hauptkamera des 12 Pro+ mit 200 Megapixeln (MP) protzt, während das 12 Pro "nur" 50 MP hat.

Samsung Galaxy A34

Die Rückseite des Galaxy A34 ist aus Plastik. (Foto: Samsung)

Das Samsung Galaxy A34 ist aktuell für rund 300 Euro zu haben und schnitt im Test mit der Gesamtnote 2,1 ab. Glanzstück ist sein sehr gutes OLED-Display, das eine schnelle Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz (Hz) unterstützt. Grundfunktionen, Handhabung, Stabilität und Ausdauer erhielten von den Prüfern gute Bewertungen. Lediglich die Kamera-Leistung fanden sie nur befriedigend, was speziell an den etwas schwächeren Ergebnissen bei wenig Licht und der geringen Zoom-Leistung liegt.

Ein großer Vorzug des im vergangenen März auf den Markt gekommenen Smartphones ist die lange Software-Unterstützung. Samsung möchte es vier Jahre lang mit neuen Android-Versionen versorgen und mindestens fünf Jahre Sicherheits-Updates zur Verfügung stellen.

Oppo Reno8 Pro

Mit dem gleichen Qualitätsurteil kostet das Oppo Reno8 Pro im Online-Handel rund 420 Euro. Seine Kameras machen eine gute Arbeit, auch bei schwacher Beleuchtung. Schwächer schnitten im Test lediglich die Frontkamera und die Zoom-Leistung ab.

Das Oppo Reno8 Pro hat gute Kameras. (Foto: Oppo)

Das Gerät hat ebenfalls ein sehr gutes OLED-Display mit 120 Hz, was in dieser Preisklasse fast schon zum Standard geworden ist. Laufleistung, Stabilität und Grundfunktionen erhielten gute Bewertungen, die Handhabung beurteilte Stiftung Warentest nur befriedigend. Das ist allerdings kein allzu großes Manko, da dies wie bei den Xiaomis einer fehlenden Gebrauchsanleitung geschuldet ist, die online zum Download bereitsteht.

Das schon etwas mehr als ein Jahr alte Gerät erfüllt beim Software-Support mit zwei Jahren Android- und drei Jahren Sicherheits-Updates lediglich die Mindestanforderungen.

Google Pixel 7a

Das Pixel 7a bietet besondere KI-Eigenschaften, die Warentest nicht bewertet hat. (Foto: Google)

Das erst sechs Monate alte Google Pixel 7a hat hier mit drei und vier Jahren mehr zu bieten. Man bekommt es online für knapp 450 Euro und es ist das dritte Smartphone unter 500 Euro, das bei Stiftung Warentest das Gesamturteil 2,1 erreichte.

Mit der Einzelwertung 2,0 hat das Gerät für diese Preisklasse eine erstaunlich gute Kamera, die sich in keiner Disziplin eine Schwäche erlaubt. Sein 90-Hertz-OLED-Bildschirm wurde gut bewertet, das Gleiche gilt für alle anderen Kategorien bis auf die Ausdauer, die die Prüfer nur befriedigend bewerteten.

ANZEIGE Google Pixel 7a und Ladegerät 183 479,00 € Zum Angebot bei amazon.de

Samsung Galaxy A54

Einen kurzen Atem kann man dem Samsung Galaxy A54 bei einem Qualitätsurteil von 2,0 sicher nicht attestieren. Für seine große Ausdauer erhielt das etwa 360 Euro günstige Smartphone eine 1. Sehr gut ist auch sein OLED-Display (120 Hz), in allen anderen Einzelwertungen wurde das Gerät gut bewertet. Die Kameras schnitten im Test fast ebenso gut wie des Pixel 7a ab, lediglich die Selfies der Frontkamera sind nur befriedigend.

ANZEIGE Samsung A546B Galaxy A54 5G 805 351,73 € 449,00 € Zum Angebot bei amazon.de

Wie das A34 erhält das Galaxy A54 vier Jahre neue Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitspatches. Da das Gerät ebenfalls erst im März auf den Markt kam, kann man es also noch recht lange mit aktueller und sicherer Software nutzen.