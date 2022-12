Smartphones, die nicht mehr als 300 Euro kosten, sind inzwischen erstaunlich leistungsstark und beliebte Einsteigergeräte, die gerne zu Weihnachten verschenkt werden. Zehn von ihnen haben bei Stiftung Warentest mit dem Qualitätsurteil gut abgeschnitten, ntv.de stellt sie vor.

Früher war die Frage nach einem empfehlenswerten Smartphone, das nicht mehr als 300 Euro kosten soll, schwierig zu beantworten. Der Rat lautete meistens: "Gib lieber etwas mehr aus." Das hat sich komplett geändert. In dieser Preisklasse findet man heute etliche gute Geräte, die mit ausreichend Leistung, starken Akkus und Displays sowie hochwertiger Verarbeitung überzeugen. Selbst die Kameraausstattung ist kein Grund mehr, tiefer in die Tasche zu greifen, solange man keine allzu hohe Ansprüche hat. Stiftung Warentest führt in seiner Bestenliste zehn gute und aktuelle Smartphones, die größtenteils sogar deutlich günstiger sind als 300 Euro.

Samsung Galaxy A13

Obwohl es bereits für rund 170 Euro zu haben ist, erreichte das Samsung Galaxy A13 mit 64 Gigabyte (GB) internem Speicher die Gesamtnote 2,5. Display (6,6 Zoll), Akku-Leistung, Handhabung und Stabilität bewerteten die Prüfer mit gut. Die Kameras sind befriedigend, und weil der Prozessor etwas schwach ist, gilt das auch für die Grundfunktionen des Geräts.

Realme 9i

Etwas mehr Prozessor-Leistung hat das Realme 9i mit 64 GB, es kommt bei den Grundfunktionen aber auch nicht über die Einzelnote 2,7 hinaus. Es ist mit knapp 180 Euro kaum teurer und erhielt ebenfalls das Qualitätsurteil 2,5. Bei ihm ist zwar der Bildschirm (6,6 Zoll) lediglich befriedigend, dafür fand Stiftung Warentest die Batterie des Smartphones sehr gut. Die Kameraausstattung wurde mit befriedigend, Handhabung und Stabilität als gut bewertet.

Realme 9 5G

Ein gutes Display (6,6 Zoll) bekommen Käufer des Realme 9 5G. Auch sonst bietet das Gerät, das man mit etwas Glück für rund 200 Euro im Online-Handel bekommen kann, viel für sein Geld. Die Prüfer bewerteten es in jeder Kategorie als gut, nur Fotos und Videos fanden sie nicht besser als befriedigend. Auch das Realme 9 5G erreichte die Gesamtnote 2,5.

Motorola Moto G52

Für ungefähr den gleichen Preis kann man das Motorola G52 kaufen. Das Smartphone bietet ein 6,6 Zoll großes AMOLED-Display mit 90 Hertz (Hz) Bildwiederholfrequenz, das mit der Teilnote 1,6 fast sehr gut bewertet wurde. Bei den Grundfunktionen kassierte das Moto G52 wegen einer schwachen WLAN-Leistung eine Abwertung (3,1), ansonsten ist es bis auf die befriedigenden Kameras in jeder Hinsicht ein gutes Gerät. Qualitätsurteil: 2,5.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Grundfunktionen und Kameraausstattung sind zwar auch beim OnePlus Nord CE 2 Lite 5G nur befriedigend, aber in allen anderen Kategorien hat es sich so gut geschlagen, dass es insgesamt zum Qualitätsurteil 2,4 gereicht hat. Glanzstück des rund 215 Euro teuren Smartphones ist sein sehr guter Akku.

Samsung Galaxy M23 5G

Das Samsung Galaxy M23 5G hat mit der Gesamtnote 2,3 abgeschnitten. Es ist ab knapp 230 Euro zu haben. Eine noch bessere Note hat es verpasst, weil Warentest sein 6,6 Zoll großes Display nur als befriedigend einstufte. Grundfunktionen, Handhabung, Akku und Stabilität fand die Stiftung gut. Die Kameras sind zwar auch nur befriedigend, mit der Teilnote 2,7 gehören sie aber zu den besten Knipsen in der Preisklasse.

Motorola Moto G41

Das Gleiche gilt für die Kameras des Motorola Moto G41, das in der Variante mit 6 GB Arbeitsspeicher ebenfalls das Qualitätsurteil 2,3 erreichte. Sein Display ist fast sehr gut (1,6), alles andere beurteilten die Tester mit gut. Im Online-Handel bekommt man das Gerät aktuell für knapp 200 Euro.

Xiaomi Redmi Note 11S

Die stärkste Kameraausstattung der zehn besten Smartphones bis 300 Euro hat das Xiaomi Redmi Note 11S (2,6). Dass das rund 200 Euro günstige Gerät "nur" die Gesamtnote 2,2 erhielt, liegt an einem nicht bestandenen Falltest und einer fehlenden Gebrauchsanleitung. Damit kam das Smartphone bei Handhabung und Stabilität nicht über eine befriedigende Beurteilung hinaus. Dafür glänzt es mit einem sehr guten Display (AMOLED/90 Hz/6,4 Zoll) und einer sehr guten Akku-Leistung.

Xiaomi Redmi Note 11

Das mit rund 175 Euro noch günstigere Xiaomi Redmi 11 hat zwar auch keine gedruckte Anleitung, überstand aber den Falltest. Sein Display ist ebenfalls sehr gut. Für Ausdauer und Ladetempo der Batterie gab es sogar eine glatte 1, die Grundfunktionen wurden als gut beurteilt. Nur weil seine Kameras nicht ganz so gut sind (2,9) bekam das Gerät das gleiche Qualitätsurteil 2,2 wie das teurere Redmi.

OnePlus Nord CE 2 5G

Mit dem Qualitätsurteil 2,1 ist bei Stiftung Warentest das bestbewertete Smartphone unter 300 Euro das OnePlus Nord CE 2 5G. Das hat es seiner starken Gesamtleistung zu verdanken, nur die Kameras bewertete Stiftung Warentest als befriedigend. Herausragend ist die Akku-Leistung (1,0), in allen anderen Kategorien erhielt das Smartphone gute Bewertungen. Der 6,4 Zoll große AMOLED-Bildschirm schrammte knapp an einem sehr gut vorbei (1,6). Mit Preisen ab 292 Euro ist das OnePlus Nord CE 2 5G vergleichsweise teuer.