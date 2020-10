"Five Eyes" will Einblick in Telegram und Co.

Das Netzwerk internationaler Geheimdienst "Five Eyes" sieht in verschlüsselten Chat-Diensten ein großes Sicherheitsrisiko. Darunter fallen auch Anwendungen wie Telegram und Whatsapp. Der Verbund appelliert daher an die Internetbranche, ihnen eine Hintertür zu verschlüsselten Inhalten zu öffnen.

Die Staaten des Geheimdienstnetzwerks "Five Eyes" (Fünf Augen) haben an die Tech-Branche appelliert, ihnen für die Strafverfolgung den Zugriff auf Inhalte verschlüsselter Apps zu ermöglichen. Zwar müsse die Privatsphäre im Netz geschützt werden, doch dürfe dies nicht dazu führen, dass die Sicherheitsbehörden wie auch die Technologieunternehmen selbst "nicht gegen die schwerwiegendsten illegalen Online-Inhalte und -Aktivitäten vorgehen" könnten, erklärten Regierungsvertreter der fünf Staaten in einem gemeinsamen Statement.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Apps wie dem Facebook Messenger, Signal, Telegram und Whatsapp stelle eine "bedeutsame Herausforderung für die öffentliche Sicherheit dar", heißt es in dem Kommuniqué. Die Regierungsvertreter appellierten an die Unternehmen, in Fällen der Strafverfolgung den Behörden die betreffenden Inhalte in einem "lesbaren und nutzbaren Format" zugänglich zu machen.

Derzeit verschlüsseln die genannten App-Anbieter den Inhalt von Nachrichten, die zwischen Absender und Empfänger ausgetauscht werden, sodass niemand anderes - einschließlich der Anbieter selbst - sie sehen kann. Diese Technologie dient zwar dem Schutz der Privatsphäre der Benutzer, macht es dem Unternehmen jedoch auch unmöglich, den Behörden Informationen im Zusammenhang mit Straftaten zur Verfügung zu stellen.

Es handelt sich um den bislang nachdrücklichsten öffentlichen Appell von Regierungen an die Internetbranche, ihnen eine Hintertür zu verschlüsselten Inhalten zu öffnen. Der Gruppe der "Five Eyes" gehören die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland an, deren Geheimdienste besonders eng miteinander kooperieren. Unterzeichnet wurde die Erklärung zudem von Indien und Japan.