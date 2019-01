LG setzt auf der CES mit dem weltweit ersten aufrollbaren OLED-Fernseher ein Ausrufezeichen. Es ist kein Prototyp, sondern ein marktreifes Gerät, das es in sich hat.

Nachdem LG im Vorjahr bereits mit einem Prototyp Aufsehen erregte, haben die Südkoreaner auf der diesjährigen CES die Erwartungen sogar übertroffen und nicht nur einen funktionierenden aufrollbaren OLED-Fernseher präsentiert. Das Gerät ist marktreif und bietet neben dem flexiblen Display weitere raffinierte Details.

Der Fernseher lässt sich teilweise ausgefahren auch als Minidisplay nutzen. (Foto: LG)

Der LG Signature OLED TV R hat voll ausgefahren ein 65 Zoll großes Display. Der ultraflexible OLED-Screen kann nicht nur komplett im balkenförmigen, grauen Metallgehäuse verschwinden, sondern dient teilweise hochgefahren als Infoscreen, auf dem Nutzer unter anderem die Uhrzeit, Fotos oder die Smart-Home-Steuerung anzeigen lassen können. Außerdem ist das Gehäuse gleichzeitig eine 1000 Watt starke Soundbar, die 4.2-Sound in Dolby Atmos darstellen kann.

Als Fernseher macht der aufrollbare Fernseher offenbar eine ähnlich gute Figur wie LGs andere neuen OLED-Geräte, die 2019 auf den Markt kommen. Einschränkungen bei der Darstellung durch die hohe Flexibilität konnte n-tv.de bei einem ersten Blick auf den Signature OLED TV R nicht erkennen.

Apple Airplay 2 an Bord

Der Roll-Fernseher bietet auch alle Features, die LG seinem kompletten 2019-Lineup gibt. So analysiert und optimiert eine künstliche Intelligenz Ton und Bild und passt die Darstellung auf Wunsch automatisch an die Umgebung an. Außerdem steht jetzt neben dem Google Assistant ab diesem Jahr auch Amazon Alexa als Sprachassistent zur Verfügung und die neuen LG-Fernseher unterstützen Apple Airplay 2 und Homekit. Ob auch ältere LG-Geräte entsprechende Updates erhalten, ist noch offen.

Wann der Signature OLED TV R auf den Markt kommt und welchen Preis Käufer für den aufrollbaren Fernseher-Traum bezahlen müssen, hat LG bisher nicht mitgeteilt.