Der Mobilfunk-Betreiber Vodafone kämpft mit gravierenden Netzproblemen. Es gebe überregional "massive Einschränkungen bei der Nutzung der mobilen Daten und Telefonie 2G/3G/4G", schreibt das Unternehmen auf einer Webseite und auf Twitter. Eine Ursache nennt es nicht. "Sobald wir Neuigkeiten haben, melden wir uns wieder", heißt es.

Das Portal allestörungen.de registrierte rund 120.000 Störungsmeldungen von Nutzern, Tendenz steigend. Die ersten gingen demnach um 13.50 Uhr ein. Bei Twitter hatten sich Kunden aus ganz Deutschland zuvor bei dem Anbieter gemeldet und unter anderem von Fehlermeldungen auf ihren Mobiltelefonen berichtet, wonach angeblich die Sim-Karte nicht eingerichtet sei.

Seitdem werden Störungen aus nahezu allen Regionen und Großstädten Deutschlands gemeldet, von Berlin über Frankfurt am Main, Leipzig, München, Stuttgart oder Köln bis zum Vodafone-Firmensitz Düsseldorf. Das Kabelnetz von Vodafone scheint derzeit problemfrei zu funktionieren.

Die anderen großen Netzbetreiber Telekom und O2 hatten dagegen nach eigenen Angaben keine Probleme. Ein Telekom-Sprecher sagte, das eigene Mobilfunknetz sei nicht gestört. Wegen der Probleme bei Vodafone waren Anrufe in dieses Netz jedoch teilweise schwierig. Ähnlich äußerte sich Telefónica: "Unser O2-Netz funktioniert einwandfrei." Telefonate ins Vodafone-Netz indes seien "vorübergehend nur sehr eingeschränkt möglich". Beide Unternehmen betonten, Kunden führten solche Verbindungsprobleme mitunter fälschlicherweise auf ihr eigenes Netz zurück.

Nach Informationen des Senders rbb waren "wegen eines technischen Schadens" in Teilen Brandenburgs am Montagnachmittag auch die Notrufnummern 110 und 112 nicht erreichbar. Betroffen waren demnach mehrere Gemeinden im Landkreis Prignitz. Grund für die Teilausfälle waren Schäden an einzelnen Fest- und Mobilfunknetzen, wie der rbb mit Verweis auf die örtlichen Behörden mitteilte.