Rechtzeitig zur Ferienzeit führt Whatsapp ein Feature ein, auf das viele Nutzer sehnlichst gewartet haben: Der Messenger beherrscht jetzt Video-Sofortnachrichten. Das heißt, man kann in Chats unkompliziert 60 Sekunden lange Clips aufnehmen und teilen.

Videochats kann man in Whatsapp schon lange führen. Jetzt kommt die Möglichkeit hinzu, sogenannte Video-Sofortnachrichten zu verschicken. Das bedeutet, man kann kurze Videos direkt und unkompliziert direkt im Chat aufnehmen und teilen. Die Funktion wird ab sofort verteilt und soll "in den kommenden Wochen" allen Nutzern zur Verfügung stehen. Das Feature kommt also gerade rechtzeitig, damit Urlauber Daheimgebliebene noch besser zeigen können, wie schön sie es doch gerade haben.

Whatsapp drückt das in einem Blogpost so aus: "Wir möchten damit eine unterhaltsame Möglichkeit bieten, Momente zu teilen und das dank Video auch gleich mit den zugehörigen Emotionen. So kannst du zum Beispiel jemandem zum Geburtstag gratulieren, über einen Witz lachen oder gute Nachrichten überbringen."

Per Tipper zwischen Sprach- und Videonachricht wechseln

Eine Video-Sofortnachricht aufzunehmen und zu verschicken, ist wirklich sehr einfach. Nach dem Update muss man lediglich kurz auf das Mikrofon-Symbol neben dem Chat-Fenster tippen, um es in ein Kamera-Symbol zu verwandeln. Hält man es jetzt gedrückt, kann man ein Video aufzeichnen.

Damit man mehr als einfache Selfie-Clips aufnehmen kann, gibt es eine weitere praktische Möglichkeit: Wischt man nach oben, wird der Modus gehalten. Das heißt, man kann den Finger vom Kamera-Symbol nehmen und die Aufzeichnung läuft automatisch weiter. Eine Video-Sofortnachricht kann bis zu 60 Sekunden lang sein. Um zurück zu Sprachnachrichten zu wechseln, tippt man das Symbol erneut kurz an.

Bei Empfängern wird der Clip zunächst stumm abgespielt, damit nicht jeder in der Nähe die Nachricht sofort mithören kann. Erst, wenn man das Video antippt, wird auch der Ton abgespielt.