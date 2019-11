Enercon will 3000 Stellen streichen und macht die Politik der Bundesregierung für die Krise der deutschen Windenergiewirtschaft verantwortlich.

Die deutsche Windkraftbranche steckt in der Krise. Der jüngst angekündigte Stellenabbau bei Enercon ruft nun aber nicht nur die IG Metall auf den Plan, sondern auch Wirtschaftsminister Altmaier. Der sieht den schwarzen Peter im Umweltministerium.

Angesichts der Ausbaukrise in der Windenergie hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU seiner Kabinettskollegin Svenja Schulze von der SPD eine Blockade vorgeworfen. Eine Sprecherin Altmaiers sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir brauchen vor allem mehr Klarheit beim Arten- und Naturschutzrecht bezüglich des hierfür federführenden Umweltministeriums. Blockaden schaden hier der Energiewende und ihrer Akzeptanz."

Altmaier hatte im Oktober Maßnahmen vorgeschlagen, um den Ausbau der Windkraft wieder in Schwung zu bringen. Dazu gehören neben verschärften Regelungen zum Abstand von Windrädern zu Wohnhäusern auch Änderungen beim Artenschutz. Denn gegen den Bau neuer Windparks gibt es viele Klagen - auch im Namen des Naturschutzes.

IG Metall fordert rasche politische Hilfe

Demgegenüber steht eine Krise der deutschen Windkraftindustrie. Erst am Freitag hatte der Anlagenbauer Enercon den Abbau von 3000 Stellen angekündigt. Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig hatte die Energiepolitik des Bundes dafür verantwortlich gemacht.

Auch der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), zu dessen Mitgliedern auch viele kleinere und mittelständische Energiefirmen zählen, sieht die Entwicklung mit Sorge. "Besonders dringend sind eine Festlegung verbindlicher Flächenziele für die Bundesländer, eine Verkürzung der Fristen im Genehmigungsverfahren sowie die Berücksichtigung des Klimaschutzes als Teil des Artenschutz im Bundesnaturschutzgesetz", warnte Hauptgeschäftsführerin Katherina Reiche. Es gebe immer noch keine gemeinsame Bund-Länder-Strategie für größere Flächen.

Am Montag hatte sich auch die IG Metall eingeschaltet und rasche staatliche Hilfen sowie mehr politische Unterstützung für die angeschlagene Branche gefordert. Mit Blick auf Zehntausende Jobs in strukturschwachen Regionen wie Ostfriesland, Bremerhaven, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sei ein "Rettungsplan für die Windindustrie in Deutschland" notwendig, erklärte die Gewerkschaft.