Vor allem Tech-Werte legten am Mittwoch zu.

Im Juni steigen US-Verbraucherpreise im Vergleich mit dem Vorjahr nur noch um 3,0 Prozent. Finanzanalysten hatten eine deutlich höhere Inflation erwartet. An der Wall Street legen daher vor allem Tech-Werte zu. Domino's Pizza profitiert zudem von einer neuen Partnerschaft mit Uber.

US-Anleger haben erleichtert auf die überraschend stark sinkende Inflation reagiert und beherzt bei Aktien zugegriffen. Der Dow Jones schloss 0,3 Prozent höher auf 34.347 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,2 Prozent auf 13.918 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 4472 Punkte zu.

Sinkende Energiepreise haben die US-Inflationsrate im Juni auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gedrückt. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni nur noch um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit etwas weniger als von Analysten erwartet. Insbesondere Technologiewerte erhielten dadurch weiteren Schwung.

Höhepunkt der Zinssteigerungen

"Die politischen Implikationen sind klar, die Fed befindet sich am oder kurz vor dem Ende dieses Zinserhöhungszyklus", schlussfolgerte Marktstratege Art Hogan, vom Vermögensverwalter B Riley Wealth. Die Mehrheit der Anleger geht von noch einer weiteren Zinserhöhung bei der nächsten Fed-Sitzung am 25. und 26. Juli aus. "Die Daten bestätigen nicht, dass sie tatsächlich anheben müssen, aber da sie hartnäckig sind, werden sie es wahrscheinlich trotzdem tun", sagte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management. Zum Glück rechne der Markt mit dieser Erhöhung.

Der Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank spielte am Markt kaum eine Rolle. Die Wirtschaftstätigkeit in den USA hat laut der Federal Reserve seit dem späten Mai leicht zugenommen. Fünf von zwölf Notenbank-Bezirken meldeten etwas Wachstum, fünf weitere keine Veränderung, zwei verzeichneten einen leichten Rückgang, teilte die Fed mit. In den Erwartungen für die kommenden Monate werde im Allgemeinen weiter von einem langsamen Wachstum ausgegangen.

Domino's Pizza profitiert von Uber-Partnerschaft

Wegen der Aussicht auf staatliche Hilfen legten sich Investoren in den USA notierte Aktien chinesischer Firmen in die Depots. Alibaba stiegen um 2,4 Prozent, PDD gewannen 6,1 Prozent. Chinas oberste Marktregulierungsbehörde erklärte nach offiziellen Angaben bei einem Treffen mit Firmenvertretern, dass sie die gezielte Unterstützung für einzelne Unternehmen verbessern werde.

Aktien von Microsoft standen nach den jüngsten Nachrichten zur geplanten Übernahme des Videospiele-Machers Activision Blizzard 1,4 Prozent höher. Nachdem eine US-Richterin am Dienstag den Antrag der Wettbewerbsbehörde FTC auf eine vorläufige Blockade des bislang größten Deals in der Videospiele-Branche abschmetterte, wollen die britischen Kartellaufseher ihr Verbot der 69 Milliarden Dollar schweren Übernahme überdenken. Activision fielen nach ihrer Vortagesrally rund ein Prozent zurück.

Eine Kooperation mit Uber hievte die Aktien von Domino's Pizza in der Spitze um mehr als 17 Prozent auf ein Elf-Monats-Hoch von 409,48 Dollar. US-Kunden der Fast-Food-Kette sollen künftig über die Essensliefer-Apps Uber Eats und Postmates von Uber bestellen können. Domino's und Franchisenehmer übernehmen die Lieferung. "Die Partnerschaft wird wahrscheinlich Dominos schwächelnden Inlandslieferumsatz steigern und die Wirtschaftlichkeit der Franchisenehmer verbessern", sagte BTIG-Analyst Peter Saleh.