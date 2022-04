Die Rubel werden der russischen Regierung nie ausgehen. Was die Währung wert ist, und was sich der Staat wirklich leisten kann, hängt jedoch stark von den Deviseneinnahmen aus dem Öl- und Gasexport ab.

Im Streit um einen möglichen Importstopp für russisches Gas und Öl versteigen sich Politiker zu der Behauptung, Putin brauche die Hunderte Millionen von Euro, die ihm täglich aus dem Westen überwiesen werden, gar nicht. Tatsächlich hängt sein Herrschaftssystem an diesen Einnahmen.

Selbst unter dem Eindruck der Bilder und Berichte schwerster Kriegsverbrechen stemmt sich die Bundesregierung gegen einen sofortigen Energieboykott gegen Russland. Die russischen Deviseneinnahmen aus dem Export hauptsächlich von Öl und Gas dürften sich allein seit Kriegsbeginn auf rund 20 Milliarden Euro summieren. Russland-Experte Janis Kluge rechnete jüngst im Interview mit ntv.de vor, dass die russischen Exporterlöse dieses Jahr sogar auf einen neuen Rekordwert steigen dürften - es sei denn, Russland würde mit einem Energieboykott belegt.

Der Ruf, "wir müssen aufhören, die Kriegskasse von Putin zu füllen", wie ihn jetzt etwa die Grünen-Politikerin Marieluise Beck in der ARD wiederholte, wird immer lauter. Vertreter der Bundesregierung führen vor allem zwei Argumente für ihre Weigerung ins Feld. Zum einen seien die Folgen eines sofortigen Importstopps vor allem für russisches Gas für die deutsche Wirtschaft zu schwerwiegend. Zum anderen aber wiederholen sie immer wieder die These, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Deviseneinnahmen und der Fähigkeit Russlands, Krieg gegen die Ukraine zu führen, gebe.

Die einfachste Version dieser Theorie präsentierte gestern bei "Anne Will" SPD-Chef Lars Klingbeil: "Das ganze russische Kriegssystem basiert auf der Zahlung in Rubel, die er [Präsident Wladimir Putin] ja beliebig nachdrucken kann." Kürzlich hatte sich auch der Kanzler ähnlich geäußert. Olaf Scholz ging so weit, die Deviseneinnahmen als weitgehend irrelevant für Putin zu bezeichnen. "Russland kann mit dem Geld, das es auf seinen Konten lagert, gegenwärtig gar nichts anfangen wegen unserer Sanktionen", sagte in derselben Talkshow eine Woche zuvor. Deshalb, so Scholz, sei es "sehr unwahrscheinlich, dass es diesen Zusammenhang" zwischen den Milliardenzahlungen für russische Energie und Putins viel zitierter Kriegskasse "überhaupt gibt".

"Wunschdenken"

Tatsächlich ist es so, dass Russlands Militär aufgrund seiner Größe und einer seit Jahren auf Autarkie setzenden Wirtschaftsstruktur, weitgehend aus dem Inland versorgt wird. Das bedeutet, nicht nur den Sold, sondern auch wichtigen Nachschub an Sprit, Verpflegung und Munition bezahlt der Kreml in Rubel, die ihm theoretisch in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen. Wirtschaftssanktionen gegen Russland haben also nicht dieselbe unmittelbare Wirkung wie auf die militärischen Fähigkeiten kleinerer Staaten, die Waffen und Ausrüstung im Ausland mit Devisen kaufen müssen.

Die Forderung nach einem sofortigen Importstopp für russisches Öl und Gas basiere also "auf einer Reihe schwerwiegender Missverständnisse", schreibt etwa der Ökonom Andrew Watt vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung im "IPG-Journal". Ein Embargo hätte seiner Ansicht nach zwar schwerwiegende langfristige Auswirkungen auf die russische Wirtschaft insgesamt. Um Putin zu einem möglichst schnellen Stopp seines Angriffskriegs zu bewegen, sei es aber kaum geeignet.

Der Düsseldorfer Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum stellte im ntv.de-Interview fest: "Natürlich helfen unsere Devisen Putin." Aber ein Embargo würde ihn auch nicht in einer Weise treffen, dass er ein paar Wochen später den Krieg beenden müsste, weil ihm das Geld ausgeht. "Das ist leider Wunschdenken". Südekum sieht eher mittelfristige Auswirkungen eines möglichen Embargos - und zwar vor allem auf die "einfache Bevölkerung", die "sich immer weniger leisten könne", viele westliche Importgüter würden wegen Devisenmangels aus den Regalen verschwinden und die Oligarchen, die in der Energiewirtschaft an der Spitze stehen, würden an Einfluss verlieren. "Der Krieg würde aus meiner Sicht weitergehen", so Südekum.

Andere Wirtschaftsexperten sehen das allerdings anders. Rund ein Drittel des russischen Staatshaushalts, das aus dem Rohstoffexport stammt, wäre auch für kurze Zeit kaum verzichtbar oder einfach zu ersetzen. "Das System Putin hängt daran", schreibt der Bonner Wirtschaftsprofessor Moritz Schularick auf Twitter.

Wert des Rubels würde einbrechen

Bei einem Ausfall der Öl- und Gasexporterlöse müsste Putin also zum Beispiel die Steuern drastisch erhöhen oder die Zentralbank eine so große Menge neuer Rubel drucken lassen, dass die Inflation extrem angeheizt würde. So könnte Putin seinen Soldaten und anderen Staatsbediensteten zwar nominal den Lohn weiterzahlen, der reale Wert dieser Einkommen dürfte jedoch schnell einbrechen. Russlands Wirtschaft würde in eine Krise geraten, die die Bereitstellung von ausreichend Nachschub für das Militär in einem umfassenden Krieg erheblich erschwert - egal wie viele Rubel die Notenbank nachdruckt.

Dass sich der Rubel trotz umfangreicher Sanktionen gegen die russische Notenbank nach einem heftigen Einbruch zu Kriegsbeginn weitgehend stabilisiert hat, hängt direkt mit den Deviseneinnahmen aus dem Öl- und Gasverkauf zusammen. Denn die Exporterlöse werden nach einem neuen Verfahren nun komplett in Rubel getauscht. Damit stützen die den Wert der russischen Währung auf ähnliche Art und Weise, wie es die Zentralbank mit einer Intervention am Devisenmarkt machen würde, wozu sie aufgrund der westlichen Sanktionen kaum noch in der Lage ist.

Ob und wie lange Putin den Krieg gegen die Ukraine ökonomisch fortsetzen kann, hinge letztlich davon ab, wie lange er seine Soldaten und die notwendigen Unternehmen dazu bewegen oder zwingen kann, ihren Kampf oder ihre Produktion fortzusetzen, auch wenn die Rubel in seiner Kriegskasse immer weniger wert sind. Schwieriger würde es für den Machthaber im Kreml auf jeden Fall.