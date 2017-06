Panorama

Spezialkräfte stürmen Wohnung: Mann mit Samuraischwert löst Einsatz aus

Er werde jeden umbringen, droht ein mit einem Schwert bewaffneter Mann. Für die bayerische Polizei Grund genug, massiv einzuschreiten. Sie trifft dabei am Chiemsee auf keinen Unbekannten.

Ein mit einem Samuraischwert bewaffneter Mann hat im oberbayerischen Prien am Chiemsee einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Anfang 40-Jährige habe vom Fenster eines Mehrfamilienhauses Beamten, die ihn kontrollieren wollten, gedroht, er werde jeden umbringen, teilte das Polizeipräsidium mit. Daraufhin sei Verstärkung aus umliegenden Dienststellen und der Bundespolizei mobilisiert worden.

Nachdem stundenlange Telefonate von Experten gescheitert waren, in denen sie den Mann zu überzeugen versuchten, unbewaffnet seine Wohnung zu verlassen, kamen schließlich Spezialeinsatzkräfte zum Zuge. Sie drangen laut Polizei gewaltsam in die Wohnung ein und nahmen den Mann fest. Zu diesem Zeitpunkt habe das Schwert in Griffweite von ihm gelegen, es sei bei der Aktion jedoch niemand verletzt worden.

Der Festgenommene ist den Angaben zufolge polizeibekannt und hat in der Vergangenheit schon häufiger Einsätze der Sicherheitskräfte verursacht. So habe er erst vor einigen Tagen Besucher eines Lokales mit einer Schreckschusswaffe bedroht und sei deshalb festgenommen worden.

Am Freitagvormittag war der Mann laut Polizei ein weiteres Mal durch aggressives Verhalten aufgefallen, woraufhin ihn Bundespolizisten kontrolliert und belehrt hätten. Nach der jüngsten Festnahme wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Quelle: n-tv.de