Unterhaltung

Bradley Cooper & Lady Gaga : A Star Is Born - ein Regie-Star vielleicht?

Jetzt schon auf den Herbst freuen? Ja, denn dann kommt ein Film in die Kinos, der es dem Zuschauer warm ums Herz werden lässt. Cooler Typ trifft hässliches Entlein - zusammen werden sie zum Schwan, beziehungsweise zum Star.

Liebesdrama, Musikfilm und Neuverfilmung in einem: Im Oktober soll Bradley Coopers Regiedebüt "A Star Is Born" in die Kinos kommen. Cooper nimmt für den Streifen nicht nur hinter der Kamera Platz, er spielt auch die Hauptrolle neben Pop-Superstar Lady Gaga. Es ist ihre erste große Rolle in einem Kinofilm.

"A Star Is Born" ist die Neuverfilmung der tragischen Liebesgeschichte von "Ein Stern geht auf" aus dem Jahr 1937. Auch 1954 wurde der Stoff verfilmt, von George Cukor unter dem Titel "Ein neuer Stern am Himmel". 1978 standen Kris Kristofferson und Barbra Streisand gemeinsam vor der Kamera für " A Star IS Born" von Frank Pierson. Diese Version dürfte die naheliegendste Vorlage für Coopers Neu-Ansatz des Themas sein - und dieser sieht vielversprechend aus.

Die Handlung ist immer ähnlich: In diesem Fall ist es Country-Musik-Sänger Jackson Maine (Cooper), der die erfolglose Musikerin Ally (Lady Gaga) kennenlernt und sich in sie verliebt. Er macht Ally zum Star, doch die Beziehung der beiden droht an den Dämonen des Musikers zu zerbrechen. Und auch daran, dass sie ihren Mentor und Liebhaber überflügelt. Als sein Stern zu sinken beginnt, kann er sich damit kaum abfinden. Der erste Trailer beleuchtet zahlreiche Aspekte dieser Geschichte im Schnelldurchlauf.

Zur weiteren Besetzung des Musikfilms zählen unter anderem Andrew Dice Clay, Dave Chappelle und Sam Elliott. Lady Gaga schrieb alle Songs selbst, mit denen sie im Film zusammen mit Bradley Cooper und weiteren Künstlern zu sehen und zu hören ist. Der gesamte Soundtrack wurde live eingespielt und extra für "A Star Is Born" aufgenommen.

Quelle: n-tv.de