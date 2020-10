Mitte November veröffentlichen AC/DC nach sechsjähriger Pause ein neues Studioalbum. Als Vorgeschmack zu dem Werk mit dem Titel "Power Up" gibt es nach der ersten Single "Shot In The Dark" nun auch das dazugehörige Video.

Sechs Jahre hat es gedauert, nun aber veröffentlichen AC/DC bald ein neues Album. Am 13. November soll "Power Up" in die Läden kommen beziehungsweise bei den einschlägigen Streamingdiensten zum Abruf bereitstehen. Es ist der mittlerweile 17. Studio-Longplayer der legendären Rockband, dem sie mit "Shot In The Dark" bereits eine erste Single vorausschickte. Dazu gibt es nun auch das passende Video, das schon in den ersten zwei Stunden rund 500.000 Mal abgerufen wurde. Das zuvor veröffentlichte Audio-Video wurde bislang mehr als sieben Millionen Mal angeklickt.

"Shot In The Dark" ist ein Song, mit dem wiedervereinte alte Besetzung, bestehend aus Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd und Stevie Young, wieder ordentlich Vollgas gibt. Das Stück wurde bereits als Soundtrack des Dodge-Kurzfilms "Family Motto" benutzt, in dem der US-Schauspieler Gary Cole noch einmal in seine Figur "Reese Bobby" aus dem Comedy-Klassiker "Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby" schlüpfte.

Drittes Album mit Produzent Brendan O'Brien

Entstanden sind die zwölf Songs des neuen Albums unter der Regie von Brendan O’Brien, der bereits das 2008 erschienene "Black Ice" sowie den "Power Up"-Vorgänger "Rock Or Bust" produzierte. Die Stücke tragen Titel wie "Realize", "Through The Mists Of Time" und "Kick You When You're Down".

AC/DC gehören zu den wichtigsten Rockbands überhaupt. Gegründet wurde sie 1973 von den Brüdern Malcolm und Angus Young. Sänger Brian Johnson kam 1980 dazu, nachdem sein Vorgänger Bon Scott an den Folgen einer Alkoholvergiftung gestorben war. Johnson musste 2016 aufgrund von Stimmproblemen aber selbst erstmal aussteigen und wurde live von Guns N' Roses-Frontmann Axl Rose ersetzt. 2017 starb Malcolm Young nach langer Krankheit. Anfang Oktober machten AC/DC in den sozialen Medien öffentlich, dass mit Johnson sowie Cliff Williams und Phil Rudd drei ehemalige Mitglieder wieder in den Schoß der Band zurückgekehrt seien.