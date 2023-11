Der österreichische Stardirigent Herbert von Karajan bei einer Presskonferenz in Paris im Juni 1982.

Herbert von Karajan zählt zu den bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Doch neueste Forschungsergebnisse über seine Rolle in der NS-Zeit lassen ihn in einem anderen Licht erscheinen. Das Theater in Aachen zieht nun Konsequenzen.

Das Theater in Aachen hat eine Büste des österreichischen Dirigenten Herbert von Karajan aus dem Foyer des Hauses entfernt. Gründe seien neueste Forschungsergebnisse und der Vortrag eines Karajan-Biografen, die deutlich aufgezeigt hätten, "dass Herbert von Karajan in der NS-Zeit kein unbeschriebenes Blatt war", teilte Generalintendantin Elena Tzavara mit. "All das hat uns bestärkt, die Büste zu entfernen".

Karajan zählt zu den bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Zu Beginn seiner Karriere war er Generalmusikdirektor in Aachen, nach Angaben des Theaters in den Jahren von 1935 bis 1942. Er war Mitglied der NSDAP. Mitte der 1950er-Jahre wurde er Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Das Theater teilte mit, das Porträt aus Bronze solle dem örtlichen Stadtmuseum Centre Charlemagne übergeben werden.

Dort solle die Arbeit in der für 2025 geplanten Ausstellung "200 Jahre Stadttheater Aachen" gezeigt werden. Auch die NS-Zeit solle dann ein Thema sein. Anstelle des Karajan-Kopfes möchte Generalintendantin Tzavara eine Büste von Wolfgang Amadeus Mozart aus dem eigenen Bestand aufstellen. Das Theater in Aachen wurde 1825 eröffnet und im Zweiten Weltkrieg zerstört. Es wurde nach historischen Plänen wieder aufgebaut und 1951 eröffnet.