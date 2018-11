Unterhaltung

Freundin schwanger?: Aaron Carter deutet frohe Botschaft an

Nach langen Jahren voller Drogen- und Geldprobleme läuft es bei Aaron Carter gerade richtig gut. Auf Twitter deutet er eine mögliche Schwangerschaft seiner Freundin an. Aber er macht auch seiner Wut auf Justin Bieber Luft.

Für positive Schlagzeilen ist Aaron Carter nicht gerade bekannt. Deshalb sind diese Neuigkeiten besonders erwähnenswert. Offenbar ist Lina Valentina, die Freundin des 30-jährigen Sängers, schwanger. Das deutet Carter zumindest bei Twitter an.

Dort schreibt er: "Ich bin an einem unglaublichen Punkt in meinem Leben, mental, körperlich und emotional. Endlich habe ich mein erstes Haus gekauft, und ich werde meiner Freundin bald einen Heiratsantrag machen. Und möglicherweise erwarten wir ..." Was die zwei erwarten, lässt er offen und lädt damit zu Spekulationen ein. Außerdem ist Valentina im besten Falle nicht bei Twitter, sonst dürfte dieser Antrag keine romantische Überraschung mehr werden.

"Ich habe Biebs den Weg geebnet"

Allerdings gibt es trotz so viel positiver Energie etwas, das Carter so richtig auf den Nerv geht: Mangelnder Respekt ihm und seinem Schaffen gegenüber. Und Justin Bieber. Ebenfalls bei Twitter macht er seiner Wut Luft: "Hör zu. Ich kann nicht länger hier sitzen und nichts dazu sagen. Ich war schon in der Branche, bevor er überhaupt geboren wurde. Nein, ich bin nicht Justin Bieber. Ich bin Aaron Carter. Ich habe ihm den Weg geebnet." Bedankt habe sich bei ihm allerdings niemand, auch Bieber nicht. Dafür lädt er den nun in einem weiteren Tweet in den Boxring ein: "Ich trainiere dafür allein, Bieber kann sich (Profiboxer Floyd) Mayweather dazu holen."

Sein Post ist die Reaktion auf einen Tweet, in dem der User fragte, warum Aaron Carter nie so erfolgreich war wie Justin Bieber. Das brachte den ehemaligen Kinderstar offenbar ganz schön in Rage. Doch so ganz geht seine Rechnung nicht auf. Carter ist sechseinhalb Jahre älter als Bieber, der 1994 das Licht der Welt erblickte. Carters Musikkarriere begann allerdings erst Ende der 1990er-Jahre. Sein Debütalbum "Aaron Carter" erschien drei Jahre nach Biebers Geburt.

Quelle: n-tv.de