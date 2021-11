Die Beziehung von Aaron Carter und seiner Freundien Melanie Martin hat schon so einige Höhen und Tiefen durchlebt. Nun aber ist das Paar zum ersten Mal gemeinsam Eltern geworden. Wie der Sänger in den sozialen Medien mitteilt, war aber auch die Geburt kompliziert.

US-Musiker Aaron Carter und seine Verlobte Melanie Martin sind Eltern geworden. Das Paar begrüßte am 22. November einen kleinen Jungen namens Prince Lyric Carter. "Notfall-Kaiserschnitt nach 13 Stunden Wehen, aber meine Verlobte ist bei bester Gesundheit, danke Gott und dem unglaublich süßen, liebevollen Personal hier", schrieb Carter am Montagabend auf Instagram.

"Prince ist kostbar, ich liebe dich, mein Sohn. Deine Mami liebt dich, während ich am Telefon Tränen vergieße", heißt es in dem Post weiter. Das Foto dazu zeigt ihn beim Durchschneiden der Nabelschnur. An die frisch gebackene Mutter richtet er diese liebevollen Worte: "Ich bin so stolz auf dich, Hunny, du hast es geschafft. Ich liebe dich von ganzem Herzen, mein schöner Gottessegen."

Schwangerschaft bei Youtube bekannt gegeben

Die Schwangerschaft Martins gab Carter während eines Youtube-Livestreams bekannt. Gemeinsam mit den Zuschauern wartete das Paar auf das Ergebnis des entsprechenden Tests. Das Baby kam 17 Monate nach der Bekanntgabe einer Fehlgeburt von Martin zur Welt. "Sie erlitt eine Fehlgeburt aufgrund von Stressbedingungen", verriet Carter ebenfalls in einem Youtube-Livestream. "Wir werden ihr etwas Zeit geben, sie heilen lassen und dann werden wir es noch einmal versuchen. Wir wollen das beide. Ich muss mich um sie kümmern."

Zuvor hatte der Musiker und Bruder von Nick Carter allerdings lange Zweifel an seiner Vaterschaft bekundet. Deswegen kam es sogar zu einem handfesten Streit inklusive Polizeieinsatz und anschließender Trennung des Paares. In einem Podcast sagte er über die schwierige Phase der Beziehung, Martin habe viele Dinge hinter seinem Rücken getan und "Versprechungen gemacht, die sie nicht halten konnte". Ob es der häufige Streit zwischen den beiden war, der am Ende die Fehlgeburt auslöste, ist nicht bekannt. Wenig später jedenfalls folgte die Versöhnung, im Juni des vergangenen Jahres verlobten sich die zwei.