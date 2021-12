Das klingt nach sehr schwerem Beziehungsdrama: Nur eine Woche nach der Geburt seines Sohnes Prince trennt sich Popsänger Aaron Carter von seiner Verlobten Melanie Martin. Er sei "betrogen und angelogen" worden und könne es nicht fassen, hintergangen worden zu sein, sagt er.

Erst vor einer Woche ist Aaron Carter Vater geworden. Nun hat der 33-Jährige sich von seiner Verlobten Melanie Martin getrennt. "Aus persönlichen Gründen haben Melanie Martin und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen", schreibt der Popsänger bei Twitter.

In einer ganzen Reihe von Tweets meint Carter unter anderem, dass es "eine sehr große Lüge" gegeben habe und seine "Ex-Verlobte" heimlich mit seiner Zwillingsschwester Angel in Kontakt gewesen sei. Seit Jahren gibt es Medienberichten zufolge Streit zwischen den Geschwistern. "Danke Angel, du hast meine Familie ruiniert", schreibt Carter, der jüngere Bruder von "Backstreet Boys"-Sänger Nick Carter, nun.

Martin habe ihn "die gesamte Zeit" angelogen. Seinen Angaben zufolge hätten seine Zwillingsschwester und weitere Familienmitglieder versucht, ihn ins Gefängnis zu bringen und eine Vormundschaft über ihn vor Gericht zu erwirken. Er stehe unter Schock und könne nicht einmal weinen. Er habe keine Familie mehr, sei "betrogen und angelogen" worden. Er könne nicht fassen, dass er hintergangen worden sei.

Schwierige Entbindung mit Notfall-Kaiserschnitt

Aaron Carter und Melanie Martin waren gerade erst am 22. November Eltern eines Jungen namens Prince Lyric Carter geworden. "Notfall-Kaiserschnitt nach 13 Stunden Wehen, aber meine Verlobte ist bei bester Gesundheit, danke Gott und dem unglaublich süßen, liebevollen Personal hier", hatte Carter noch vor einer Woche bei Instagram geschrieben. Dazu veröffentlichte er ein Bild, das ihn beim Durchschneiden der Nabelschnur zeigt.

"Prince ist kostbar, ich liebe dich, mein Sohn. Deine Mami liebt dich, während ich am Telefon Tränen vergieße", erklärte er weiter und richtete auch Worte an Martin, mit der er sich im vergangenen Jahr verlobt hatte: "Ich bin so stolz auf dich, Hunny, du hast es geschafft. Ich liebe dich von ganzem Herzen, mein schöner Gottessegen." Dieses Herz sei nun gebrochen.