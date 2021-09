Nach ihrer Scheidung gibt es monatelang Liebesgerüchte um Adele. Der Sängerin wird sogar eine Liaison mit Bradley Cooper nachgesagt. Das Versteckspiel löst sie nun auf und präsentiert ihren neuen Freund auf Instagram.

Monatelang wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell: Adele und Sportagent Rich Paul sind ein Paar. Den Beweis lieferte die 33-Jährige höchstpersönlich - mit einem Schwarzweiß-Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Foto, das Adele schlicht mit einem roten Herz-Emoji kommentierte, sind sie und der US-Amerikaner in festlichen Outfits zu sehen.

Die Oscarpreisträgerin trägt eine edle schwarze Robe mit weißen Puffärmeln, er einen schicken Samtanzug. Beide posieren allem Anschein nach in einem Fotoautomaten. Teil des Social-Media-Eintrags sind außerdem zwei weitere Aufnahmen, die Adele ebenfalls in ihrem glamourösen Outfit zeigen.

Die Britin mit der Power-Stimme und der Spielervermittler sollen schon mehrere Monate ein Paar sein. Seit März dieses Jahres ist Adele offiziell von Ex-Mann Simon Konecki geschieden. Die beiden waren zuvor vier Jahre verheiratet und wurden bereits 2012 Eltern eines Sohnes.

Vom Spieler zum Agenten

Paul wurde in Cleveland, Ohio, geboren und wohnt heute in Beverly Hills. Er betreut neben LeBron James auch die Sportler Ben Simmons, Anthony Davis, Lonzo Ball und mehr. Laut "New Yorker" wollte auch Paul selbst Athlet werden, wusste aber, dass er es anders angehen müsste, wenn er eine Karriere im Sport anstrebte. Das Porträt über ihn trägt die Überschrift: "LeBrons Agent verändert das Basketball-Geschäft". Privat soll Paul zuletzt in einer ernsthaften Beziehung mit Jennifer Meyer, der Ex-Frau von Tobey Maguire, gewesen sein.

Mehr über den Sportagenten wird man schon bald erfahren können - in seinen Memoiren. Laut "The Hollywood Reporter" haben sich der Verlag von Jay-Zs Roc Nation und Random House bereits Pauls Lebensgeschichte für ein kommendes Buch namens "Lucky me" gesichert.