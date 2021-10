Die Hysterie um Superstar Adele kennt keine Grenzen. Erst gab es mit "Easy On Me" den ersten neuen Song seit sechs Jahren. Bald folgt das Album "30". Und erste Live-Shows 2022 sind auch schon angekündigt. Doch hoppla: Ausgerechnet das sorgt für Knatsch.

Adele hat auf ihrer Homepage zwei Konzerte im Londoner Hyde Park angekündigt. Tolle Sache, sollte man meinen. Doch anstatt sich auf die geplanten Auftritte am 1. und 2. Juli 2022 zu freuen, reagieren viele Fans verärgert. Grund ist das Prozedere zum Ticketvorverkauf. Unter Adeles entsprechendem Ankündigungspost auf Twitter machen die Follower inzwischen ihrem Unmut Luft.

Viele zeigen sich enttäuscht, weil sie sich nicht bevorzugt für die Tickets anmelden können. Aus ihrer Sicht hat Adele ein Versprechen gebrochen. Als die Sängerin 2017 ihre Tournee, darunter einen Wembley-Gig, wegen einer Stimmbandverletzung absagen musste, sei ihnen schließlich versprochen worden, bei künftigen Auftritten vor allen anderen zum Zug zu kommen.

Fans erhielten Mitteilung

Tatsächlich hatte Adeles Team damals in einer Pressemitteilung, die an die enttäuschten Fans verschickt wurde, mitgeteilt: "Wenn Sie Ihre Tickets für diese Konzerte gekauft haben, erhalten Sie eine Rückerstattung für Ihr(e) Ticket(s), und alle Ticketkäufer werden bis zum Ende der Woche kontaktiert, um weitere Einzelheiten ihrer Rückerstattung zu bestätigen. Darüber hinaus prüfen die Organisatoren der Veranstaltung Optionen für einen neuen Termin, und alle, die Karten für die abgesagten Konzerte gekauft haben, erhalten den ersten Zugang zum Kauf von Karten für einen neuen Termin."

Nun lautet der Tenor in unzähligen Kommentaren: "Warum bekommen die Leute mit stornierten Tickets nicht wie versprochen Vorrang?" Oder: "Sorry, du sprichst von Tour-Vorverkauf? Ich habe immer noch meine Tickets von der letzten Veranstaltung im Jahr 2017, die abgesagt wurde, und ihr habt uns einen vorzeitigen Zugang für die nächste Tour versprochen."

Einige Fans haben dagegen noch Hoffnung. Sie denken, die Pressemitteilung habe sich vielleicht nur auf neue Termine im Wembley-Stadion bezogen, die erst noch bekannt gegeben würden.

Homepage abgestürzt

Die Ankündigung der Konzerte im Hyde Park führten jedenfalls schon mal zu einem gigantischen Andrang, der rasch Adeles Homepage abstürzen ließ. Auch das machte so manche Fans sauer. Doch schon nach kurzer Zeit war die Seite wieder erreichbar, sodass wieder mehr Fans die Möglichkeit hatten, sich für den Vorverkaufsstart zu registrieren.

Nach sechs Jahren Pause meldete sich Adele Mitte Oktober mit einem neuen Song samt dem dazugehörigen Video zurück. Fans und Kritiker waren begeistert. "Easy on Me" ist der erste Vorbote ihres neuen Albums "30", das am 19. November 2021 erscheinen soll.