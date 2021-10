Ihre Songs mögen noch so melodramatisch sein - privat versteht es Adele durchaus, sich zu amüsieren. Dabei scheint sie ein regelrechtes Faible für Basketball entwickelt zu haben. Zum wiederholten Mal sieht man sie mit ihrem neuen Freund Rich Paul bei einem Spiel.

Das Basketball-Spiel zwischen den Golden State Warriors und den Los Angeles Lakers endete am Dienstagabend 121:114 für die Warriors. Doch wen bitte interessiert das? Viel wichtiger ist doch, wer im Publikum saß: Adele mit ihrem neuen Freund, dem Sportagenten Rich Paul.

Gemeinsam fieberten sie mit. (Foto: Los Angeles Times / Spot on)

Das offensichtliche Liebesglück der beiden vermochte dann auch noch mehr als die Partie zu begeistern. Adele und Paul strahlten um die Wette, fieberten vom Seitenrand aus mit und verbrachten eine sichtlich gute Zeit.

Adele hatte sich für den Abend einen braunen Leder-Jumpsuit übergeworfen, dazu einen farblich passenden Louis-Vuitton-Mantel. Im Juli hatten die beiden auch schon ihren ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit bei einem NBA-Spiel absolviert. Im September dann machte Adele die Beziehung auf ihrer Instagram-Seite offiziell.

"Jetzt bin ich völlig entspannt"

Im März 2021 hatte sich Adele nach vier Jahren Ehe von Simon Konecki scheiden lassen. Im Gespräch mit Amanda Holden und Jamie Theakston von "Heart Radio" offenbarte sie, die Trennung sei "überfällig" gewesen: "Jetzt bin ich völlig entspannt. Ich würde also sagen, dass es sich lohnt, durch all den Mist zu gehen."

Adele und Konecki waren ab 2011 ein Paar und ab 2017 verheiratet. Der gemeinsame Sohn Angelo kam 2012 zur Welt. Im April 2019 gab das Management der Sängerin die Trennung bekannt.

Das Scheitern ihrer Ehe verarbeitet Adele auch in ihrem neuen Song "Easy On Me", der vergangene Woche erschienen ist. Das erste neue Lied der Sängerin seit sechs Jahren bricht seither alle Rekorde. Am 19. November folgt das Album "30", das insgesamt stark von den Ereignissen in Adeles Privatleben inspiriert sein soll.